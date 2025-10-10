کمیسیون اصل نود به قیمت گذاری خودرو ورود و اعلام کرد: ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر پایان مهلت یک‌ماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره قیمت‌های پیشنهادی شرکت ایران‌خودرو و امکان افزایش قیمت توسط آن شرکت، به استحضار مردم عزیز می‌رساند:

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات آن (مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱) انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایران‌خودرو بوده است.

لیکن، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ و پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با این سازمان، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر گردیده است.

بر این اساس، سازمان حمایت نتیجه محاسبات انجام‌شده در خصوص قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو را بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ابلاغ اعلام نموده است.

شایان ذکر است، سازمان حمایت طی نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ مراتب فوق را به شرکت ایران‌خودرو اطلاع داده و ضمن گزارش اقدامات انجام‌شده، به شرکت پیشنهاد کرده است برای اجتناب از بروز تبعات انضباطی و قانونی، هرگونه اقدام در خصوص تغییر یا اعمال قیمت‌های جدید را صرفاً با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام دهد.

برچسب ها: ایران خودرو ، قیمت گذاری خودرو ، شورای رقابت
