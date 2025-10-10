بر اثر برخورد خودرو سواری با تیر چراغ برق، راننده در دم جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمدحسین کچویی مسئول اورژانس پیش بیمارستانی نی ریز اظهار کرد: با اعلام گزارشی مبنی انحراف و برخورد خودرو سواری با تیر چراغ برق در خیابان قائم شرقی نی ریز نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: کارشناسان اورژانس به همراه یک تیم از آتش نشانی عملیات رهاسازی مصدوم از داخل خودرو را انجام دادند.

کچویی بیان کرد: در این حادثه، راننده جوان خودرو به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.

او از رانندگان درخواست کرد: همواره با رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی رانندگی کنند، تا شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.