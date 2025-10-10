مدیر پالایشگاه ششم پارس جنوبی با بیان عملکرد پایدار این پالایشگاه در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت بیش از هفت و سه دهم میلیارد مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تزریق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب چهارلنگ با اشاره به عملکرد این مجموعه در ۶ ماهه نخست امسال اظهار داشت: در این مدت، مجموع گاز ترش دریافتی از سکوهای دریایی به بیش از هشت میلیارد و ۳۸۵ میلیون مترمکعب رسیده است که پس از فرآورش، هفت میلیارد و ۳۴۸ میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری کشور تزریق شده است.
وی افزود: در بخش تولید اتان نیز پالایشگاه ششم موفق به تولید ۱۱۱ هزار و ۵۲۶ تن از این محصول راهبردی شده است که اتان بهعنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی، نقش کلیدی در توسعه زنجیره ارزش صنعت گاز کشور دارد.
مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: تولید پروپان در این بازه زمانی به ۱۷۳ هزار و ۴۰۳ تن رسیده است. پروپان یکی از محصولات با بازار صادراتی فعال به شمار میرود و در تأمین ارز کشور نقش مؤثری ایفا میکند.
تولید بیش از ۶.۵ میلیون بشکه میعانات گازی در پالایشگاه ششم
چهارلنگ از تولید ۱۳۷ هزار و ۵۹۵ تن بوتان در نیمه نخست سال خبر داد و گفت: بوتان بهعنوان یکی از اجزای اصلی گاز مایع مصرفی خانوار و صنایع، جایگاه ویژهای در سبد انرژی کشور دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه تولیدات مایع نیز این پالایشگاه در این مدت بیش از ۶ میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه میعاناتگازی تولید کرده است، اظهار داشت: بخشی از آن بهعنوان خوراک پالایشگاههای داخلی و بخشی دیگر برای صادرات مورد استفاده قرار گرفته است.
چهارلنگ با اشاره به عملکرد زیستمحیطی مجموعه افزود: در حوزه بازیافت گوگرد نیز در پالایشگاه ششم موفق به تولید ۱۹ هزار و ۳۴۵ تن گوگرد شده ایم که استخراج و ذخیرهسازی آن مطابق با الزامات زیستمحیطی انجام شده است.
تزریق ۸.۷ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه پنجم پارس جنوبی
مدیر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی نیز گفت: بیش از ۸.۷ میلیارد مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه پنجم پارس جنوبی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به شبکه سراسری کشور تزریق شد.
کامبیز صفتی با بیان اینکه اینکه در ششماهه نخست امسال، بیش از ۹.۸۷ میلیارد مترمکعب گاز ترش از سکوهای دریایی پارس جنوبی دریافت و پس از فرآیند شیرینسازی، ۸.۷۹ میلیارد مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده است، اظهار داشت: این حجم از تولید، سهم قابلتوجهی در پایداری تأمین انرژی کشور، بهویژه در فصول اوج مصرف، داشته و جایگاه مهم پالایشگاه پنجم را در میان واحدهای تولیدی مجتمع تثبیت کرده است.
مدیر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی با اشاره به تولید فرآوردههای جانبی این پالایشگاه گفت: در همین مدت، ۱۱۹ هزار تن اتان، ۲۵۶ هزار تن پروپان و ۱۹۱ هزار تن بوتان تولید شده است که این محصولات بهعنوان خوراک ارزشمند صنایع پتروشیمی و حوزه انرژی، نقشی کلیدی در توسعه زنجیره ارزش صنعت گاز ایفا میکنند.
وی از تولید و عرضه ۱۰.۷ میلیون بشکه میعانات گازی و ۱۹ هزار تن گوگرد در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: این تولیدات به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه شده و سهم قابلتوجهی در افزایش صادرات غیرنفتی کشور داشتهاند.
صفتی تصریح کرد: این دستاوردها حاصل تلاش شبانهروزی متخصصان ایرانی، مدیریت هوشمندانه تعمیرات اساسی و رعایت دقیق الزامات ایمنی و زیستمحیطی است.