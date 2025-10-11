باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد مهدی جوادیان زاده رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فن آوری‌های نوین آب‌های جوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که تا چه حد احتمال دارد، عملیات بارورسازی ابر‌ها در مناطقی از ایران، سبب ایجاد بارش در کشور‌های همسایه شود؟ گفت: باروسازی کلاسیک ابر‌ها یک روش کنترل شده است و مواد بارورسازی با توجه به مشخصات سامانه ابری مانند سرعت و جهت حرکت سامانه ابری تزریق شده و زمان تاثیر مواد بارورسازی، مساحتی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، که این مساحت قابل برآورد است. تنها در صورتی کشور‌های همسایه تحت تاثیر قرار می‌گیرند که در مناطق مرزی عملیات انجام شود و جهت باد به سمت خارج از کشور باشد.

او در پاسخ به این سوال که بسیاری باور دارند، بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بیان کرد: یکی از معیار‌های تعلیق عملیات‌های بارورسازی ابر‌ها سامانه‌های بارشی هستند که با احتمال وقوع سیلاب همراه هستند. در یک منطقه زمانی تصمیم به اجرای عملیات بارورسازی ابر‌ها گرفته می‌شود که ریسک رخداد سیل در آن منطقه برای سامانه بارشی مورد نظر وجود نداشته و یا خیلی پایین باشد.

او افزود: در برنامه ریزی و اجرای عملیات باروری ابر‌ها نیز به هشدار‌های سازمان هواشناسی با درجات مختلف اهمیت مبنی بر احتمال وقوع سیل در یک منطقه نیز توجه کافی می‌شود.