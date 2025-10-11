رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فن آوری‌های نوین آب‌های جوی گفت: یکی از معیار‌های تعلیق عملیات‌های بارورسازی ابر‌ها سامانه‌های بارشی هستند که با احتمال وقوع سیلاب همراه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد مهدی جوادیان زاده رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فن آوری‌های نوین آب‌های جوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که تا چه حد احتمال دارد، عملیات بارورسازی ابر‌ها در مناطقی از ایران، سبب ایجاد بارش در کشور‌های همسایه شود؟ گفت: باروسازی کلاسیک ابر‌ها یک روش کنترل شده است و مواد بارورسازی با توجه به مشخصات سامانه ابری مانند سرعت و جهت حرکت سامانه ابری تزریق شده و زمان تاثیر مواد بارورسازی، مساحتی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، که این مساحت قابل برآورد است. تنها در صورتی کشور‌های همسایه تحت تاثیر قرار می‌گیرند که در مناطق مرزی عملیات انجام شود و جهت باد به سمت خارج از کشور باشد.

او در پاسخ به این سوال که بسیاری باور دارند، بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بیان کرد: یکی از معیار‌های تعلیق عملیات‌های بارورسازی ابر‌ها سامانه‌های بارشی هستند که با احتمال وقوع سیلاب همراه هستند. در یک منطقه زمانی تصمیم به اجرای عملیات بارورسازی ابر‌ها گرفته می‌شود که ریسک رخداد سیل در آن منطقه برای سامانه بارشی مورد نظر وجود نداشته و یا خیلی پایین باشد.

او افزود: در برنامه ریزی و اجرای عملیات باروری ابر‌ها نیز به هشدار‌های سازمان هواشناسی با درجات مختلف اهمیت مبنی بر احتمال وقوع سیل در یک منطقه نیز توجه کافی می‌شود.

برچسب ها: وزارت نیرو ، بارورسازی ابرها
خبرهای مرتبط
بارانی که در پس ابرها مانده است/دست های خالی هواشناسی برای بارورسازی ابرها
چرا با وجود بارش، به بارورسازی ابر‌ها نیاز است؟
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
پالایش ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
آخرین اخبار
امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
معامله بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم شمش طلا طی هفت‌ماه گذشته در مرکز مبادله
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد
پالایش ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
اجرای موفق هم‌فشارسازی چاه‌ها در سکو‌های پارس جنوبی
محدودیت پرواز‌های سبک و آموزشی برداشته می‌شود
برداشت نوبرانه زعفران آغاز شد
هشدار بارش باران به کشاورزان و دامداران
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
موج جدید توسعه خورشیدی با بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰ مگاوات نیروگاه در کشور
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان