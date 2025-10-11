باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - دلسوزی خصوصیت بسیار خوب اخلاقی است و می‌تواند تاثیر زیادی در افزایش توجه ورسیدگی به اقشار پایین دست جامعه توسط افرادی قوی‌تر داشته باشد از سویی همین خصوصیت می‌تواند تهدیدی برای بشریت باشد، چگونه؟

صبح زود است و بچه‌های این محدوده حاشیه‌ای از شهر برای رفتن به مدرسه باید در هوای نه چندان روشن صبح مسیر طولانی را بپیمایند، اما ترس از وجود سگ‌های بی صاحبی که اخیرا دیده شده‌اند آنها را نگران کرده است، سال قبل چند تن از دوستان وحتی مادر یکی از دانش آموزان توسط همین سگ‌های بی صاحب گازگرفته شده بودند.

پدر یکی از دانش آموزان می‌گوید: «هرصبح فرزندم باید این مسیر را برای رسیدن به مدرسه طی کند، مسیر خلوت است و من هم شاغل و امکان همراهی پسرم را ندارم فقط یادش دادم که از حیوان نترسد و کار به آنها نداشته باشد تا به وی حمله نکنند».

خانم جوانی که اخیرا در اثر حمله سگ بی‌صاحبی زخمی شده است حالا دیگر پیاده وتن‌ها سرکار نمی‌رود و با ماشین‌های عبوری می‌رود.

یکی از اهالی دلیل مساله را وجود تعداد زیادی سگ بی‌صاحب سال گذشته که تعدادشان به سبب زاد و ولد زیاد شده بود می‌داند و می گوید: امسال خوشبختانه تعداد سگ‌ها کمتر شده است، اما هنوز دیده می‌شوند و اسباب نگرانی هستند.

مردمیانسال می‌گوید: اینجا در مسیر یکی از مناطق خوش آب وهوای اطراف شهر است و گردشگران آخر هفته که از این مسیر عبور می‌کنند به این سگ‌ها غذا می‌دهند و آنها در این محدوده ماندنی شده‌اند.

به یکی از مناطق اطراف کرمان می‌روم تعطیلات آخر هفته است ومردم دنبال جایی برای آرامش خیال، در بدو ورود حدودا از ۵ تا ۱۰ سگ می‌بینم گویا به این منطقه انس گرفته‌اند؛ راننده خودرو با دست به سگ سفید وسیاهی اشاره می‌کند و می‌گوید: این ماده سگ ۳ نسل سگ بدنیا آورده است، بار‌ها آنها را از روستا بیرون کردیم، اما باز برمی گردند، تنها راه چاره غذا ندادن مردم به این حیوانات است باید خودشان بروند دنبال غذا و بعد می‌خندد و می‌گوید: پیرزن همسایه مان دنبال این سگ است تا او را ادب کند چرا که تا حالا ۵ مرغ او را دزدیده است.

قضیه در شهر کرمان جوری دیگری است برای عکاسی از این سگ‌ها چند روز معطل می‌شوم تا ازسگ‌هایی که صبح زود در محلات مختلف پرسه می‌زدند عکس بگیرم، اما موفق نمی‌شوم.

واقعیت این است که طرح زنده گیری این سگ‌ها موفق بوده واکنون در شهر اگر چرخشی کنید تعداد خیلی ناچیزی سگ می‌بینید که عموما هم بی آزار هستند.

با محمدحسین مومنی مدیرعامل سازمان پسماند شهری کرمان تماس می‌گیرم.

وی درگفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: اکنون ۱۱ ماه است که بنده در این سمت مشغول به کار شده‌ام و از همان ابتدا برنامه جدی برای جمع آوری این سگ‌های بلاصاحب داشتیم که ۴ اکیپ زنده گیری وجمع آوری سگ‌ها را به ۷ اکیپ افزایش دادیم.

وی بیان کرد: اکیپ‌های ما مجهز به اسلحه دارت با مواد بیهوشی هستند و تمام سگ‌های جمع آوری شده را به سایتی درجاده کوهپایه منتقل می‌کنند.

مومنی با اشاره به اینکه در یک بازه زمانی مردم درمحدوده همین سایت اقدام به غذا دادن به این حیوانات می‌کردند از ممنوعیت این کار خبرداد وافزود: عاجزانه درخواست داریم از غذا دادن به این حیوانات بلاصاحب خودداری کنید چرا که یکی از عوامل ازدیاد جمعیت این سگ‌ها همین مساله است.

وی تصریح کرد: سگ‌هایی که دربرخی محلات و روستا‌های اطراف شهر زندگی می‌کنند به سبب همین مساله غذا دادن به نوعی بومی می‌شوند و هرفرد غریبه‌ای که به محله وارد می‌شود را درحکم متجاوز به حریم محله دیده و به او حمله می‌کنند، می توانیم بگوییم تمام حملات سگ‌ها به افرادی بوده که آنها را درآن محدوده تازه دیده‌اند.

سگ‌های بی صاحب غربالگری می شوند

مدیرعامل سازمان پسماندشهری کرمان اظهار کرد: سگ‌های جمع آوری شده به سایت حیوانات بلاصاحب در کیلومتر ۱۰ جاده کوهپایه منتقل می‌شوند آنجا با حضور دامپزشک سگ‌ها غربالگری می‌شوند و در بین آنان سگ‌هایی که نژاد خوب دارند یا سن پایین داشته ویا به درد نگهبانی و گله داری می‌خورند جدا می‌شوند.

وی گفت: برخی سگ‌ها نیزصاحب دارند که افراد به سایت مراجعه کرده وتحویل می‌گیرند و حتی اگر کسی نیاز به سگ برای نگهبانی داشته باشد رایگان در اختیارش قرار می‌گیرد.

مومنی با بیان اینکه در این سایت سگ‌ها رامعاینه وبلوک بندی می‌کنند افزود: بعد از غربالگری برخی سگ‌ها با حضور دامپزشک عقیم سازی وسپس رهاسازی می‌شوند.

وی تاکید کرد: در ۶ ماه اخیر که فعالیت اکیپ‌ها زیادتر شده است با همه مشکلاتی که داریم، ماشین جی پی اس دوربین دار تمام مراحل جمع آوری سگ را ضبط می‌کند، اما متاسفانه برخی شهروندان به سبب ناآگاهی از اقدامات این اکیپ‌ها با کارکنان ما برخورد می‌کنند وآنان را مورد بی مهری قرار می‌دهند.

هجوم سگ‌های مناطق اطراف شهر به کرمان

مدیرعامل پسماند شهری کرمان با اشاره به اینکه نمی‌توانیم جمعیت سگ‌ها را صفرکنیم اظهار کرد: باحمایت‌های خوبی که شخص فرماندار کرمان از ما داشته است و موافقت نامه‌هایی که با دهیاری‌های روستا‌های اطراف شهر کرمان داشتیم اکنون جمعیت خیلی کمی از این سگ‌های بلاصاحب را در کرمان شاهد هستیم و در روستا‌های اطراف شهر نیز این مورد تایید شده است، اما مساله‌ای که وجود دارد هجوم این حیوانات از مناطق اطراف شهر به کرمان است که فعالیت‌های همکاران ما را و موفقیت آنان را کم جلوه می‌دهد.

وی با بیان اینکه این سگ‌ها در هر زایمان ۶ تا ۷ توله بدنیا می‌آورند بیان کرد: جمعیت سگ‌ها را نمی‌توان صفرکرد چرا که چرخه طبیعی زندگی حیوانات بهم می‌ریزد از آن سو جمعیت موش وگربه شهر زیاد می‌شود وحیوانات عقیم شده را رها می‌کنیم تا به طبیعت برگردند.

وی با بیان اینکه مردم موارد سگ‌های بلاصاحب را به سامانه ۱۳۷ شهرداری کرمان گزارش دهند، افزود: همکاران ما مرتبا درحال چرخش در شهر و زنده گیری این حیوانات هستند و گزارشی اگر دریافت شود مراجعه کرده و کار خود را انجام می‌دهند.

حرکات نمایشی انجمن دوستدار حیوانات در کرمان

وی با انتقاد از برخی حرکت‌های نمایشی مانند فعالیت برخی انجمن‌های دوستدار حیوانات برای جلوگیری از برخورد با سگ وحیوانات بلاصاحب می‌گوید: انجمن دوستدار حیوانات عمدتا به خارج از کشور وصل هستند ودنبال اعتبار کاذب برای خودشان در تمام مدتی که ما سایت حیوانات بلاصاحب را ایجاد کرده‌ایم یک بار هم برای سرکشی به این حیوانات مراجعه نکرده‌اند.

وی از سختی‌های نگهداری این حیوانات می‌گوید واظهار می‌دارد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون فقط اسلحه جمع آوری خریداری کردیم وماهانه میلیون‌ها تومان هزینه نگهداری این حیوانات است واز سوی هیچ کس حمایت نمی‌شویم حتی مردم ومراکزی که غذای دور ریز دارند به طور مثال می توانند غذا‌های دور ریز رستورانی ویا مکان‌های بزرگ یا حتی نان خشک و دور ریز‌ها را برای این حیوانات بیاورند.

از وی سوال می کنم آیا دامپزشکی استان نیز با شما همکاری می کند چه در بحث هاری یا برخی بودجه ها برای کمک به چرخه حیات این حیوانات و وی فقط می خندند ومی گوید: از سوی هیچ کس حمایت نمی شویم.

قصه عجیبی شد، یادم هست چند سال قبل انجمن دوستدار حیوانات درکرمان خواستار اختصاص غذا‌های باقی مانده وسالم رستوران به این سگ‌ها بود وحتی برخورد عجیبی با یکی از اعضای شورای شهرکرمان که گفته بود غذای سالم باید به انسان نیازمند ودور ریز غذا‌ها به حیوانات تعلق گیرد، کرده بودند.

خانه‌ای برای سگ‌های بدون صاحب

برای دیدن سایت نگهداری حیوانات بی صاحب به جاده کوهپایه می‌روم، فاصله نسبتا خوبی از شهر دارد دو ایست نگهبانی دارد که در ایست دوم با هماهنگی قبلی که با مدیرعامل سازمان شده است اقای ثمره بعد از ماسک زدن همراه ما به داخل سایت می‌آید.

ابتدای ورود به سایت چند دیگ بزرگ آشپزی توجهم را جلب می‌کند که بعدا درگفتگو با آقای ثمره متوجه می‌شوم زمانی که غذا نباشد پای مرغ ونان خشک را دراین دیگ‌ها پخته وبه سگ‌ها می‌دهند تا حیوانات گرسنه نمانند.

با ورود ما به محدوده فنس کشی تمامی سگ‌ها برخاسته و وجود ما را غریبه می‌دانند، سروصدای عجیبی شده است کمی بعد به واسطه دیدن نگهبان آشنا، سگ‌ها آرام می‌گیرند، اما برای همدیگر قدرت نمایی می‌کنند.

سگ جدید را به سایت نیاورده‌اند و سگ‌های تفکیک شده صاحب دارهم برگشت داده شده‌اند، اینجا درمانگاه اختصاصی دارد و محدوده نگهداری سگ‌ها چندین بخش است و مسقف نیست وهمین باعث می‌شود بوی بدی از حیوانات ساطع نشود.

البته به نظر می‌آید شست وشوی خوبی هم انجام شده و تعدادی از سگ‌ها خسته و کوفته در آفتاب ظهرپاییزی لم داده و به خواب رفته‌اند و حتی به تماشای قدرت نمایی همسایگان هم چشم باز نمی‌کنند فقط چند لحظه یک بار با گوش‌های خود مگس‌های مزاحم را دور می‌کنند.

آقای ثمره محدوده سگ‌های عقیم شده را به ما نشان می‌دهد این محدوده آرام‌تر هستند واز آن خوی دندان تیزکردن کمتر نشان می‌دهند.

سگ‌های عقیم شده و بی خطر رهاسازی می شوند

درکل تعداد بسیارخوبی حیوان بی صاحب دراین محدوده قرار دارند که می‌توانستند هرکدام شان بلای جان یکی از محلات شهر کرمان باشند. از سایت نگهداری حیوانات بلاصاحب خارج می‌شوم وهنوز به آن دیگ‌های بزرگی فکر می‌کنم که برای حیوان درآن غذا طبخ می‌شود، کدام انجمن دوستدار حیوانات چنین محبتی به حیوانات دارد که دوستان در سازمان پسماند شهری کرمان دارند.

وارد شهر که می‌شویم دریکی از محلات حاشیه‌ای سگ سیاه رنگی را می‌بینم که درحال فرار از دست چند موتورسوار است پیش خود فکر می‌کنم کاش اکیپ‌های سازمان پسماند او را پیدا کنند تا از آزار این جوانان در امان بماند.