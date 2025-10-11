شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی شاهین یکی از خودرو‌های پرطرفدار و محبوب شرکت سایپا است که با طراحی مدرن و موتورعملکرد خوبی ارائه می‌دهد. اما این روز‌ها مشتریان بسیاری رادر صف انتظار تحویل گذاشته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات سامانه سخا و تاخیر در تحویل این خودرو ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب بچه‌ها لطفا به سوال من جواب دهید اینکه به ما اعلام می‌کنید تکمیل وجه فلان روز بوده و سخا هم فلان روز، در سایت علاوه بر تکمیل وجه باید تاریخ تحویل سخا مشخص شود؟ من موقع تکمیل وجه سخا هم به آنها تحویل دادم. اما درسایت از سخا چیزی اعلام نشده است و فقط زده عدم نقص پرونده هنوز هم مثل خیلی از خریداران فاکتور نشدم.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.