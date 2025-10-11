شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی شاهین یکی از خودرو‌های پرطرفدار و محبوب شرکت سایپا است که با طراحی مدرن و موتورعملکرد خوبی ارائه می‌دهد. اما این روز‌ها مشتریان بسیاری رادر صف انتظار تحویل گذاشته است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات سامانه سخا و تاخیر در تحویل این خودرو ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب بچه‌ها لطفا به سوال من جواب دهید اینکه به ما اعلام می‌کنید تکمیل وجه فلان روز بوده و سخا هم فلان روز، در سایت علاوه بر تکمیل وجه باید تاریخ تحویل سخا مشخص شود؟ من موقع تکمیل وجه سخا هم به آنها تحویل دادم. اما درسایت از سخا چیزی اعلام نشده است و فقط زده عدم نقص پرونده هنوز هم مثل خیلی از خریداران فاکتور نشدم.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل ، خودروی شاهین ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
تاخیر در تحویل خودرو خریداران آریزو ۵ را نگران کرذ
رنجش مادران طرح جوانی جمعیت از تاخیر در تحویل خودروی ساینا GIX دوگانه
نگرانی خریداران ساینای دوگانه سوز از تاخیر در تحویل خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه دانشجویان ایرانی از عملکرد غیرشفاف شرکت واسط سفارت ایتالیا در تهران
اقدام زیبای رئیس کلانتری ۱۳ قدس شهرستان نیشابور در هفته فراجا + عکس
آخرین اخبار
اقدام زیبای رئیس کلانتری ۱۳ قدس شهرستان نیشابور در هفته فراجا + عکس
گلایه دانشجویان ایرانی از عملکرد غیرشفاف شرکت واسط سفارت ایتالیا در تهران
اختلال در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک رانندگان را به دردسر انداخت
درخواست نصب سرعت گیر در محدوده بوستان معلم کرمانشاه
رنجش برخی از خریداران از مشکلات پرداخت سود خودروی اطلس از سوی شرکت خودروساز
هدررفت آب صدای اهالی آبادان را درآورد
مشکلات گارانتی نمایندگی های ایران خودرو از زبان شهروندخبرنگار
دست پر دانش آموزان کم برخوردار در روز‌های سال تحصیلی
فیلمی از حال و هوای پدر شهید میثم فتح قریب بر سر مزار فرزندش + فیلم
خردیداران شاهین همچنان در صف انتظار تحویل