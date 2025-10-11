باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از راههای تقویت پایههای دیکتاتوری رضاخان که از همان ابتدای روی کار آمدن او آغاز شده بود، طرح تضعیف دولت و تشکیل دولتهای پی در پی بود. بر اساس این حربه، گذشته از آنکه دولتهای مخالف رضاخان کنار میرفتند؛ زمینه برای روی کار آمدن دولتهای موافق او فراهم میشد.
«قوام السلطنه در ۲۹ می ۱۹۲۱ به ریاست وزرا برگزیده شد و یکسره از زندان به دفتر ریاست وزرا رفت: «شاه پس از اینکه با استنکاف لیبرالها رو به رو شد، روز گذشته قوامالسلطنه را به ریاست وزرا منصوب کرد. وی برادر کوچکتر وثوق الدوله است و از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۸ در کابینههای مختلف حضور داشته است. پس از آن حکومت خراسان بر عهده وی نهاده شد؛ تا اینکه رئیسالوزرای اخیر [سید ضیاء]در ماه مارس او را دستگیر و روانه زندان کرد. پویایی، روشنفکری و اصلاح طلبی او شهره عام و خاص است، اما رشوه خواری او نیز بر کسی پوشیده نیست... تا امروز تمام متنفذین دیگری که به دست دولت اخیر روانه زندان شدند، آزاد گردیدند. کابینه قوام السلطنه در ۴ ژوئن تشکیل شد: «سردار سپه که دولت پیشین را ساقط کرد، بر مسند وزارت جنگ ابقا شد.»
منبع: کافه تاریخ