باشگاه خبرنگاران جوان - در جوار شهدا مردی نشسته است؛ قامتش خمیده، اما دلش استوارتر از کوه. کنار مزار شهدای گمنام، پدری آرام گرفته، گویی آمده تا با فرزندش نجوا کند. پدر شهید، کنار مزار بی‌نام‌ها نشسته؛ و ما، ایستاده‌ایم در برابر بزرگی‌اش، بی‌کلام، بی‌صدا، و فقط اشک، که راه دل را خوب بلد است. این بابای داغدیده‌ای که حالم را متحول کرد؛ پدر شهید میثم فتح قریب بود شهیدی که برای امنیت کشور از جان خود گذشت. این شهید والامقام اهل شهرستان آران و بیدگل استان استان اصفهان بود؛ متأهل و دارای ۴ فرزند بود که در حملات رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران، در راه دفاع از میهن اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای این شهید بزرگوار بر سر مزار فرزندش را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

