باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا نبی‌زاده سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو، گفت: با توجه به افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های ویروسی در فصل سرما، رعایت بهداشت فردی مانند شست‌وشوی منظم دست‌ها، تهویه مناسب فضا‌های بسته و استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ می‌تواند در کاهش انتقال بیماری مؤثر باشد.

وی افزود: خواب کافی، مصرف مایعات گرم، میوه‌ها و سبزیجات تازه، و پرهیز از غذا‌های سنگین و چرب، به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود سریع‌تر علائم بیماری کمک می‌کند.

نبی‌زاده تأکید کرد: در صورت بروز علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و بدن‌درد، بهتر است فرد تا زمان بهبودی کامل از حضور در محیط‌های عمومی خودداری کند تا از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری شود.

وی با اشاره به مصرف منطقی دارو‌ها گفت: در صورت تشدید علائم، مراجعه به پزشک ضروری است و در صورت تجویز آنتی‌بیوتیک، باید دوز و دوره درمان به‌طور کامل رعایت شود؛ زیرا قطع زودهنگام دارو می‌تواند موجب بروز مقاومت میکروبی و عود مجدد بیماری شود.

نبی‌زاده خاطرنشان کرد: حفظ آرامش، تغذیه متعادل و پرهیز از استرس‌های روزمره نقش مهمی در سلامت عمومی بدن و کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های فصلی دارد.

منبع: سازمان غذا و دارو