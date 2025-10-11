باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- وام اشتغال یکی از مهمترین انواع تسهیلات حمایتی است که به منظور حل مشکل بیکاری در جامعه و کمک به توانمندسازی اقشار مختلف در دستور کار قرار دارد. طرحی مبنی بر ارائه تسهیلات به مددجویان نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی وجود دارد، مبنی بر این که پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان با هدف توانمندسازی آنها صورت بگیرد. به نحوی که نیازی به کمکهای دولتی نداشته باشند و بتوانند از عهده مخارج خود و خانوادهشان برآیند.
اجرای طرحهای توانمندسازی مددجویان از طریق اعطای وام اشتغالزایی نه تنها به لحاظ کاهش بار مالی دولت اهمیت دارد، بلکه به لحاظ ایجاد اشتغال و برطرف کردن نیازهای کشور نیز مهم است. به زعم کارشناسان، سوق دادن تسهیلات اشتغالزایی به سمت بخشهای تولیدی مانند کشاورزی، دامپروری و احداث نیروگاههای خانگی میتواند در شرایط فعلی کمککننده باشد.
امسال توزیع سهمیههای وام اشتغال برای اولین بار در قانون بودجه مشخص نشد و این وظیفه برعهده بانک مرکزی گذاشته شد. متأسفانه تعیین سهمیهها در شهریور ماه انجام شد و عملاً نیمه اول سال برای پرداخت وام اشتغال از دست رفت. از آنجائیکه در ماههای پایانی سال نیز پرداخت وام با جدیت انجام نمیشود، فرصت کمی برای پرداخت وام اشتغال وجود دارد. بنابراین، لازم است تسریع در پرداخت این تسهیلات انجام شود. به نحوی که متقاضیان به سرعت از تسهیلات بهرهمند شوند.
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای تبصره ۱۵ و تسهیلات اشتغالزایی، گفت: این تبصره که به نوعی جانشین تبصره ۱۸ قبلی قانون بودجه سنواتی شده، به ویژه در زمینه اشتغالهای خرد و خانگی میتواند نقش موثری ایفا کند، اما متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل عدم پرداخت مناسب وامهای اشتغال از سوی شبکه بانکی و همچنین بانک مرکزی در زمینه تامین اعتبارات برای بانکها، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.
وی همچنین به تأخیر در اجرای این تبصره اشاره کرد و افزود: شش ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته و هنوز خبری از پرداخت شدن وام اشتغال نیست. این ضعف جدی و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نخعی همچنین بر لزوم نظارت دقیق مجلس بر روند اجرای این تسهیلات تأکید کرد و گفت: مجلس باید علت تأخیرها را بررسی کند و دولت و مجلس باید با همفکری در خصوص اثربخشی این تسهیلات اقدام کنند و باید تاخیر زیاد در پرداخت وام اشتغال متوقف شود.
وی تصریح کرد که شش ماه دوم سال باید فرصتی برای تسریع در پیشبرد این وامها باشد و از دولت میخواهیم تا اقدامات لازم را به سرعت انجام دهد تا وام اشتغال به دست مددجویان و اقشار محروم برسد و درآمدزایی و شغل برای آنها ایجاد شود.
نخعی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همکاری بین دولت و مجلس، مشکلات موجود در مسیر اشتغالزایی برطرف شود و تسهیلات به شکل مؤثرتری به دست متقاضیان برسد