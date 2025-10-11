نماینده مجلس گفت: با وجود گذشت شش ماه از سال هنوز بسیاری از متقاضیان تسهیلات اشتغال موفق به دریافت وام از بانک مرکزی نشده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- وام اشتغال یکی از مهم‌ترین انواع تسهیلات حمایتی است که به منظور حل مشکل بیکاری در جامعه و کمک به توانمندسازی اقشار مختلف در دستور کار قرار دارد. طرحی مبنی بر ارائه تسهیلات به مددجویان نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی وجود دارد، مبنی بر این که پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان با هدف توانمندسازی آنها صورت بگیرد. به نحوی که نیازی به کمک‌های دولتی نداشته باشند و بتوانند از عهده مخارج خود و خانواده‌شان برآیند.

اجرای طرح‌های توانمندسازی مددجویان از طریق اعطای وام اشتغال‌زایی نه تنها به لحاظ کاهش بار مالی دولت اهمیت دارد، بلکه به لحاظ ایجاد اشتغال و برطرف کردن نیاز‌های کشور نیز مهم است. به زعم کارشناسان، سوق دادن تسهیلات اشتغال‌زایی به سمت بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی، دامپروری و احداث نیروگاه‌های خانگی می‌تواند در شرایط فعلی کمک‌کننده باشد.

امسال توزیع سهمیه‌های وام اشتغال برای اولین بار در قانون بودجه مشخص نشد و این وظیفه برعهده بانک مرکزی گذاشته شد. متأسفانه تعیین سهمیه‌ها در شهریور ماه انجام شد و عملاً نیمه اول سال برای پرداخت وام اشتغال از دست رفت. از آنجائیکه در ماه‌های پایانی سال نیز پرداخت وام با جدیت انجام نمی‌شود، فرصت کمی برای پرداخت وام اشتغال وجود دارد. بنابراین، لازم است تسریع در پرداخت این تسهیلات انجام شود. به نحوی که متقاضیان به سرعت از تسهیلات بهره‌مند شوند.

مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای تبصره ۱۵ و تسهیلات اشتغال‌زایی، گفت: این تبصره که به نوعی جانشین تبصره ۱۸ قبلی قانون بودجه سنواتی شده، به ویژه در زمینه اشتغال‌های خرد و خانگی می‌تواند نقش موثری ایفا کند، اما متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم پرداخت مناسب وام‌های اشتغال از سوی شبکه بانکی و همچنین بانک مرکزی در زمینه تامین اعتبارات برای بانک‌ها، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.

وی همچنین به تأخیر در اجرای این تبصره اشاره کرد و افزود: شش ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته و هنوز خبری از پرداخت شدن وام اشتغال نیست. این ضعف جدی و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نخعی همچنین بر لزوم نظارت دقیق مجلس بر روند اجرای این تسهیلات تأکید کرد و گفت: مجلس باید علت تأخیر‌ها را بررسی کند و دولت و مجلس باید با همفکری در خصوص اثربخشی این تسهیلات اقدام کنند و باید تاخیر زیاد در پرداخت وام اشتغال متوقف شود.

وی تصریح کرد که شش ماه دوم سال باید فرصتی برای تسریع در پیشبرد این وام‌ها باشد و از دولت می‌خواهیم تا اقدامات لازم را به سرعت انجام دهد تا وام اشتغال به دست مددجویان و اقشار محروم برسد و درآمدزایی و شغل برای آنها ایجاد شود.

نخعی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همکاری بین دولت و مجلس، مشکلات موجود در مسیر اشتغال‌زایی برطرف شود و تسهیلات به شکل مؤثرتری به دست متقاضیان برسد

برچسب ها: تسهیلات ، وام اشتغال
خبرهای مرتبط
کم‌کاری بانک مرکزی در تعیین سهمیه دستگاه‌ها برای پرداخت وام اشتغال
جبران عقب ماندگی تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
کاهش تولید همزمان با کوتاهی بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
معامله بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم شمش طلا طی هفت‌ماه گذشته در مرکز مبادله
عدم صدور صورت حساب الکترونیکی مشمول فرار مالیاتی می‌شود
جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۵ میلیون قطعه می‌رسد
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
آخرین اخبار
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۵ میلیون قطعه می‌رسد
عدم صدور صورت حساب الکترونیکی مشمول فرار مالیاتی می‌شود
امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
معامله بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم شمش طلا طی هفت‌ماه گذشته در مرکز مبادله
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد
پالایش ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
اجرای موفق هم‌فشارسازی چاه‌ها در سکو‌های پارس جنوبی
محدودیت پرواز‌های سبک و آموزشی برداشته می‌شود
برداشت نوبرانه زعفران آغاز شد
هشدار بارش باران به کشاورزان و دامداران
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
موج جدید توسعه خورشیدی با بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰ مگاوات نیروگاه در کشور
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟