باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حمید رضا عظیمی قائم مقام سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق در برنامه روی خط خبر اظهار داشت: امروز با حضور رئیس جمهور ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را افتتاح می‌کنیم و همچنین علمیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات دیگر را نیز آغاز خواهیم کرد که در مجموع، امروز حدود ۶۵۰ مگاوات پروژه‌های خورشیدی در سراسر کشور در حال آغاز عملیات اجرایی و افتتاح هستند.

وی ادامه داد: این نیروگاه های خورشیدی در ۱۴ استان کشور پراکنده‌ هستند و البته نیروگاه‌های مقیاس کوچک ما که تحت بسته‌های حمایتی قرار دارند، در سرتاسر کشور وجود دارند. اما نیروگاه‌های مقیاس متوسط و بزرگ، در ۱۴ استان مختلف قرار دارند.

او بیان کرد: امروز، ما با ۵ استان ارتباط بر خط برقرار خواهیم کرد و در خدمت استانداران و همکاران خواهیم بود.

عظیمی فر توضیح داد: در حال حاضر، ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر ما حدود ۲۳۰۰ مگاوات است که قسمت اعظم آن مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است و امروز، حدود ۲۳۸ مگاوات نیروگاه مقیاس متوسط و بزرگ به بهره‌برداری می‌رسد.

قائم مقام سازمان انرژی های تجدید پذیر افزود: نیروگاه‌های مقیاس کوچک: این نیروگاه‌ها بیشتر به صورت کیلوواتی و شامل نیروگاه‌های پشت بامی هستند که در اقصی نقاط کشور نصب و راه‌اندازی می‌شوند.- نیروگاه‌های مقیاس متوسط و بزرگ: این دسته از نیروگاه‌ها توان بیشتری دارند و در مقیاس‌های بزرگ‌تری فعالیت می‌کنند.

وی یادآور شد:با افتتاح این نیروگاه، ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر ما به ۲۵۵۰ مگاوات می‌رسد که رقم قابل ملاحظه‌ای است. درسته که ما نسبت به تجدید پذیر در سال‌های گذشته اقدامات اثربخشی انجام نداده‌ایم، اما در یک سال گذشته، توانسته‌ایم ظرفیت تجدید پذیرها را به بیش از دو برابر افزایش دهیم. امیدواریم که این روند ادامه پیدا کند و بتوانیم سهم تجدید پذیرها را در سبد انرژی کشور افزایش دهیم.



وی افزود:امروز، با افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های خورشیدی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور به ۲۵۵۰ مگاوات افزایش می‌یابد. این پروژه‌ها در ۱۴ استان کشور پراکنده‌اند و به بهبود وضعیت انرژی تجدید پذیر کمک می‌کنند. امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و به رشد بیشتر این بخش منجر شود.

️عظیمی فر یاد آور شد:برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی شهروندان برای ثبت نام می‌توانند به سایت مهرسان مراجعه کنند.️تسهیلات لازم برای راه اندازی این نیروگاه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.️حداقل فضا برای راه اندازی نیروگاه ۵ کیلوواتی حدوداً ۶۰ متر و برای ۲ کیلووات ۲۰ الی ۳۰ متر است.