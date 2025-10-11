معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: از امروز شنبه، طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده در معابر شهری تهران آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: همان‌طور که در هفته گذشته اطلاع‌رسانی شده بود، از امروز شنبه طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده در سطح شهر آغاز می‌شود. خودرو‌هایی که مدت‌ها در کنار معابر و خیابان‌ها رها شده‌اند و باعث سد معبر و نازیبایی چهره شهر شده‌اند، توسط جرثقیل‌ها جمع‌آوری خواهند شد.

وی افزود: مالکین این خودرو‌ها فرصت دارند هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف و جابجایی خودرو‌های خود اقدام کنند، در غیر این صورت خودرو‌ها به پارکینگ منتقل می‌شوند و برای آزادسازی آنها، هزینه‌های حمل، نگهداری و جریمه‌ها باید پرداخت شود.

سرهنگ مومنی تصریح کرد: در نیمه دوم سال، برخورد با خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های دودزا و فاقد معاینه فنی در اولویت اقدامات پلیس است و این روند تشدید خواهد شد. خودرو‌هایی که معاینه فنی معتبر ندارند، توسط تیم مشترک پلیس و مراکز معاینه فنی شناسایی و اعمال قانون خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین دوربین‌های شهری مجهز به کد‌های اعمال قانون برای خودرو‌های فاقد معاینه فنی شده‌اند تا تخلفات این خودرو‌ها به طور دقیق ثبت و پیگیری شود.

سرهنگ مومنی گفت: در مورد خودرو‌های سنگین، به ویژه کامیون‌هایی که معاینه فنی خود را خارج از شهر تهران انجام می‌دهند، تیم‌های مشترک در ورودی‌های شهر کنترل و معاینه فنی این خودرو‌ها را بررسی می‌کنند.

وی افزود: سال گذشته حدود ۶۰ هزار خودروی رسوبی در پارکینگ‌ها تعیین تکلیف و به چرخه اسقاط منتقل شدند و امسال نیز حدود ۱۳ هزار خودروی رسوبی شناسایی شده‌اند که در اولویت اقدامات قرار دارند.

سرهنگ مومنی اظهار داشت: در بحث آلودگی هوا، سهم منابع متحرک به این صورت است: سواری‌ها ۳۳ درصد، کامیون‌ها ۲۰ درصد، اتوبوس‌ها ۱۹ درصد، موتورسیکلت‌ها ۱۴ درصد، تاکسی‌ها ۵ درصد، مینی‌بوس‌ها ۵ درصد و وانت‌ها ۴ درصد.

وی تصریح کرد: نظارت بر حمل و نقل عمومی بر عهده سازمان تاکسیرانی و شهرداری است و اقدامات موثری از جمله برقی کردن اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها انجام شده که امیدواریم تاثیرات مثبت آن امسال در کاهش آلودگی هوا دیده شود.

