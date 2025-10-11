شهروندخبرنگار ما تصاویری از توزیع بسته های نوشت افزار در مدارس شهرستان جنت آباد و روستاهای تابعه استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور محرومیت زدایی در مناطق محروم با مساعدت قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران، قرارگاه شهید قاجاریان تعداد ۱ هزار بسته نوشت افزار ویژه دانش‌آموزان کم‌برخوردار تهیه و توسط رزمندگان محور عملیاتی شهید کاوه واداره آموزش و پرورش در مدارس شهر جنت آباد و روستا‌های تابعه استان خراسان رضوی توزیع شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.