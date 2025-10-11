شهروندخبرنگار ما تصاویری از توزیع بسته های نوشت افزار در مدارس شهرستان جنت آباد و روستاهای تابعه استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور محرومیت زدایی در مناطق محروم با مساعدت قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران، قرارگاه شهید قاجاریان تعداد ۱ هزار بسته نوشت افزار ویژه دانش‌آموزان کم‌برخوردار تهیه و توسط رزمندگان محور عملیاتی شهید کاوه واداره آموزش و پرورش در مدارس شهر جنت آباد و روستا‌های تابعه استان خراسان رضوی توزیع شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناطق محروم ، دانش آموزان کم برخوردار ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
برگزیده‌های شهروندخبرنگاران؛
از سوزاندن یک قلاده خرس در چهارمحال و بختیاری تا اختراع جالب با استفاده از موتور پیکان + فیلم و تصاویر
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
توزیع بسته های نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند در سرخس + فیلم
شهروندخبرنگار خوزستان؛
مهرورزی به دانش آموزان نیازمند اهوازی با توزیع لوازم التحریر + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خردیداران شاهین همچنان در صف انتظار تحویل
فیلمی از حال و هوای پدر شهید میثم فتح قریب بر سر مزار فرزندش + فیلم
آخرین اخبار
فیلمی از حال و هوای پدر شهید میثم فتح قریب بر سر مزار فرزندش + فیلم
خردیداران شاهین همچنان در صف انتظار تحویل
خروش نمازگزاران صالح آباد در حمایت از مردم غزه + فیلم و عکس
برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی "بشارت‌نصر" در نیشابور + فیلم و عکس
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس
برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی + عکس
برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در اهر + فیلم
داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
برگزاری مراسم غبار روبی،عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور در هفته فراجا