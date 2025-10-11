دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب از کشف و توقیف یک محموله بزرگ گاز مایع قاچاق در محور‌های مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حامد محمدی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی دقیق، یک کامیون حامل گاز مایع قاچاق در محور‌های شهرستان رودبار جنوب توقیف شده که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این محموله به‌صورت سازمان‌یافته در مسیر انتقال به یکی از کشور‌های همجوار قرار داشت که با هوشیاری نیرو‌های انتظامی و پیگیری دستگاه قضایی شناسایی و متوقف شد.


دادستان رودبار جنوب خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، دو نفر از عوامل مرتبط با پرونده دستگیر و برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.


محمدی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری نیرو‌های انتظامی و امنیتی، با هرگونه قاچاق سازمان‌یافته و اقدامات علیه امنیت اقتصادی کشور با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.

 

منبع: دادگستری 

