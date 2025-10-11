دارو و بوتاکس معده درمان چاقی نیستند/ تغییر سبک زندگی؛ مؤثرترین راه مقابله با چاقی

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت (۱۱ اکتبر) روز جهانی چاقی و تناسب اندام، سعید سینا، متخصص جراحی زیبایی و لاپاراسکوپی با اشاره به مصرف گسترده آمپولهایی نظیر اوزمپیک و مونجارو اظهارداشت: این داروها تنها برای گروه محدودی از بیماران کاربرد دارند، اما متأسفانه به دلیل نبود واردات رسمی، بیشتر بهصورت قاچاق و با احتمال تقلبی بودن و نگهداری غیراصولی عرضه میشوند، که چنین شرایطی سلامت مصرفکنندگان را بهشدت تهدید میکند.
وی با این اعلام که هزینههای ماهانه این داروها بسیار سنگین است، گفت: کاهش وزن در طول مصرف این داروهای تزریقی ممکن است رخ دهد، اما بیش از ۷۰ درصد افراد پس از قطع مصرف، دچار بازگشت چاقی میشوند. حتی در مصرفهای طولانیمدت ۱۸ ماهه، کاهش وزن متوسط تنها حدود ۱۲ درصد گزارش شده که بخش عمده آن بهسرعت بازمیگردد.
سینا درباره بوتاکس معده نیز تصریح کرد: این روش در هیچ مرجع علمی معتبر بهعنوان درمان استاندارد چاقی معرفی نشده است. بسیاری از بیماران حتی کاهش وزنی در این روش تجربه نمیکنند و در مواردی که مؤثر هم باشد، اثر آن موقتی است، و با بازگشت اشتها، بیمار مجبور به تزریق مجدد میشود که خطر بزرگتر شدن معده را به همراه دارد.
این متخصص جراحی لاغری یادآور شد: تنها روش پایدار و مؤثر کاهش وزن، اصلاح سبک زندگی، رعایت رژیم غذایی اصولی و ورزش منظم است. برای بیماران با شاخص توده بدنی بالا (BMI)، که روشهای غیرجراحی پاسخگو نبوده، جراحیهای استاندارد لاغری مانند اسلیو و بایپس معده میتواند بهترین گزینه درمانی باشد.
در همین رابطه، ماهر کردی، فوق تخصص جراحی چاقی و لاپاروسکوپی، با هشدار نسبت به تبلیغات فریبنده روشهای غیرعلمی کاهش وزن تأکید کرد: تنها رویکرد مؤثر و پایدار در مقابله با چاقی، اصلاح سبک زندگی همراه با جراحیهای استاندارد لاغری در بیماران واجد شرایط است.
فوق تخصص جراحی چاقی و لاپاروسکوپی با تأکید بر لزوم پرهیز از روشهای غیرعلمی کاهش وزن گفت: چاقی یک معضل جهانی و پیچیده است که تنها با راهکارهای علمی و چندبعدی میتوان با آن مقابله کرد. تبلیغات پرزرقوبرق درباره آمپولهای لاغری، بوتاکس معده و قرصهای ناشناخته نهتنها مؤثر نیست، بلکه میتواند سلامت جامعه را تهدید کند.
وی افزود: روشهایی مانند تزریق بوتاکس معده یا مصرف آمپول و قرصهای لاغری در عمل پایدار نیستند و اغلب با عوارض جانبی همراهند. در مقابل، جراحیهای لاغری استاندارد مانند اسلیو و بایپس معده در سطح جهانی بهعنوان درمان علمی پذیرفته شدهاند و نتایج ماندگار و اثربخشی دارند؛ بهویژه در بیمارانی که از طریق رژیم و ورزش به نتیجه نرسیدهاند.
این فوق تخصص جراحی چاقی با اشاره به اهمیت اصلاح سبک زندگی ادامه داد: پایه هر برنامه موفق لاغری باید رژیم غذایی اصولی و فعالیت بدنی منظم باشد. حتی در مواردی که جراحی ضرورت پیدا میکند، بیماران همچنان باید سبک زندگی خود را تغییر دهند تا نتیجه ماندگار بماند.
ماهر درباره انتخاب افراد مناسب برای جراحی گفت: کسانی که شاخص توده بدنی (BMI) بالاتر از ۳۵ دارند و در کنار آن با بیماریهایی نظیر دیابت، فشار خون یا مشکلات مفصلی دستوپنجه نرم میکنند، میتوانند کاندید جراحی باشند. با این حال، جراحی نباید راه اول در درمان چاقی باشد؛ بلکه زمانی مطرح میشود که سایر روشهای غیرجراحی بیاثر بودهاند.