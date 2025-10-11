باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست روز جهانی غذا و روز زنان روستایی و عشایر گفت: تجولات اجتماعی- اقتصادی روستا ناشی از تغییر در نگرش و رفتار جامعه محلی، توانمندی زنان، افزایش میزان تولید و تنوع محصولات، ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش مزرعه تا سفره، زنجیره تامین و ایجاد بازارهای دایمی است و در توسعه کشاورزی و روستایی نقش بسزایی دارد.

به گفته وی، با استفاده از برنامه ریزی به عمل آمده جهت تجمیع عوامل اثر گذار در طول زنجیره ارزش با هدف ایجاد ارزش افزوده در تولیدات کشاورزی و صنایع روستایی زنان روستایی و عشایری، طزح زنان نوآور روستای بهره ور با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار زنان روستایی و عشایری تدوین کرد.

گل‌محمدی با اشاره به شعار روز جهانی زنان روستا و عشایر بیان کرد: زنان روستایی و عشایر پیشگامان زنجیره کسب و کار به مناسب روز جهانی زنان روستا و عشایر و دست در دست برای غذای بهتر و آینده بهتر به مناسبت روز جهانی غذا و برای هوشمندسازی بخش کشاورزی اقدامات کرده‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از اقدامات ما برای کاهش پسماندها، استفاده در بخش کشاورزی است، افزود: در آذربایجان غربی کارخانه خوراک دام وجود دارد که اکنون ۶۰ درصد خوراک دام با کمک پژوهش‌های موسسه تحقیقات علوم دامی، روزی ۱۵ تن خوراک از ضایعات کشاورزی مانند آفتابگردان، ملاس و… تولید می‌شود.

گل‌محمدی به برنامه استفاده از ضایعات نیشکر برای خوراک دام پرداخت و افزود: در حوزه مکانیزاسیون هم با تغییراتی که در کمباین ها داده شده است۵ درصد ریزش غلات کاهش یافته است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: سایر بخش‌ها هم در این طرح کلان دیده شده که با استفاده از ضایعات و کاهش هدررفت ۲۰ تا ۳۰ درصد به ۱۰ درصد، تولید حداقل به ۱۴۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور می‌رسد که با توجه به چالش‌های موجود در امنیت غذایی در ارتقا این بخش بسیار کمک‌کننده است. گفتنی است بر اساس برنامه هفتم پیشرفت این طرح کلان باید در مدت زمان ۵ ساله محقق شود.

در حال تکمیل