شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات گارانتی نمایندگی های ایران خودرو برای خودروها سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از نمایندگی‌های ایران خودرو دفترچه تمامی ماشین‌ها نوشته شده که سرویس ماشین (تعویض روغن، فیلتر روغن، فیلتر هوا و ...) هر ۱۰ هزار کیلومتر یا یک سال باید در نمایندگی انجام شود تا گارانتی خودرو باطل نشود. اما نمایندگی‌ها این مورد را نمی‌پذیرند و مشتری هم برای این که گارانتی رو باطل نکنند مجبور هست هر ۶ ماه این سرویس را انجام دهد، حتی اگر ماشین راه نرفته باشد. به همین منظور این هزینه گزاف و بیخودی به رانندگان تحمیل می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب در مورد نمایندگی‌های ایران خودرو لطفا پیگیری بفرمایید داخل دفترچه تمامی ماشین‌ها نوشته شده که سرویس ماشین (تعویض روغن، فیلتر روغن، فیلتر هوا و ...) هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا یک سال باید در نمایندگی انجام شود تا گارانتی خودرو باطل شود که البته خیلی گرانتر از بیرون فاکتور می‌کنند. حال نمایندگی‌ها این مورد رو قبول ندارند و می‌گویند برای حفظ گارانتی باید هر ۶ ماه این سرویس‌ها توسط نمایندگی انجام شود که برای جیب خودشون بصرفه. مشتری هم برای این که گارانتی رو باطل نکنند مجبور هست هر ۶ ماه این سرویس را انجام دهد، حتی اگر ماشین راه نرفته باشد. در صورتی که وقتی با مرکز تماس ایرانخودرو تماس میگیری اونا هم میگن سرویس اجباری هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا یکسال هست. این هزینه گزاف و بیخودی را به زور به مردم تحمیل میکنند. لطفا پیگیری بفرمایید. با تشکر

برچسب ها: ایران خودرو ، مشکلات مردم ، مشکلات خودروسازی
خبرهای مرتبط
رنجش برندگان در طرح خودروی فرسوده از تاخیر در واریزی ایران خودرو
تحویل خودروی سورن پلاس مادران طرح جوانی جمعیت را چشم انتظار گذاشت
مشکلات تحویل خودروی اطلس G از زبان شهروندخبرنگار‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه دانشجویان ایرانی از عملکرد غیرشفاف شرکت واسط سفارت ایتالیا در تهران
اقدام زیبای رئیس کلانتری ۱۳ قدس شهرستان نیشابور در هفته فراجا + عکس
آخرین اخبار
اقدام زیبای رئیس کلانتری ۱۳ قدس شهرستان نیشابور در هفته فراجا + عکس
گلایه دانشجویان ایرانی از عملکرد غیرشفاف شرکت واسط سفارت ایتالیا در تهران
اختلال در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک رانندگان را به دردسر انداخت
درخواست نصب سرعت گیر در محدوده بوستان معلم کرمانشاه
رنجش برخی از خریداران از مشکلات پرداخت سود خودروی اطلس از سوی شرکت خودروساز
هدررفت آب صدای اهالی آبادان را درآورد
مشکلات گارانتی نمایندگی های ایران خودرو از زبان شهروندخبرنگار
دست پر دانش آموزان کم برخوردار در روز‌های سال تحصیلی
فیلمی از حال و هوای پدر شهید میثم فتح قریب بر سر مزار فرزندش + فیلم
خردیداران شاهین همچنان در صف انتظار تحویل