شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات گارانتی نمایندگی های ایران خودرو برای خودروها سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب در مورد نمایندگی‌های ایران خودرو لطفا پیگیری بفرمایید داخل دفترچه تمامی ماشین‌ها نوشته شده که سرویس ماشین (تعویض روغن، فیلتر روغن، فیلتر هوا و ...) هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا یک سال باید در نمایندگی انجام شود تا گارانتی خودرو باطل شود که البته خیلی گرانتر از بیرون فاکتور می‌کنند. حال نمایندگی‌ها این مورد رو قبول ندارند و می‌گویند برای حفظ گارانتی باید هر ۶ ماه این سرویس‌ها توسط نمایندگی انجام شود که برای جیب خودشون بصرفه. مشتری هم برای این که گارانتی رو باطل نکنند مجبور هست هر ۶ ماه این سرویس را انجام دهد، حتی اگر ماشین راه نرفته باشد. در صورتی که وقتی با مرکز تماس ایرانخودرو تماس میگیری اونا هم میگن سرویس اجباری هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا یکسال هست. این هزینه گزاف و بیخودی را به زور به مردم تحمیل میکنند. لطفا پیگیری بفرمایید. با تشکر