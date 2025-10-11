امروز ۱۹ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۲۴ هزار و ۴۲۷ واحد در سطح ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز ۱۹ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۲۴ هزار و ۴۲۷ واحد در سطح ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۸۳۹ واحد در سطح ۸۴۵ هزار و ۱۱۴ واحد ایستاد.

در جریان معاملات امروز نوری، وبملت و شپنا بیشترین تاثیر و سه نماد وتجارت، وبملت و خساپا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۱۹۵ واحد در سطح ۲۵ هزار و ۶۳۵ واحدی ایستاد در جریان معاملات امروز سه نماد کگهر، آریا و فزر بیشترین تاثیر و سه نماد کیسون، فزر و نان پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فلزات اساسی با ارزش معاملاتی هزار و ۸۲ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه بانک‌ها و فرآورده نفتی در جایگاه بعدی ایستادند.

بورس ایران ، بازار سرمایه
تغییر قاعده ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس
از افزایش ارزش معاملات تا تداوم تزریق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه
در هفته کاری که گذشت؛
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
