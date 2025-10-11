باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز ۱۹ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۲۴ هزار و ۴۲۷ واحد در سطح ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۸۳۹ واحد در سطح ۸۴۵ هزار و ۱۱۴ واحد ایستاد.

در جریان معاملات امروز نوری، وبملت و شپنا بیشترین تاثیر و سه نماد وتجارت، وبملت و خساپا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۱۹۵ واحد در سطح ۲۵ هزار و ۶۳۵ واحدی ایستاد در جریان معاملات امروز سه نماد کگهر، آریا و فزر بیشترین تاثیر و سه نماد کیسون، فزر و نان پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فلزات اساسی با ارزش معاملاتی هزار و ۸۲ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه بانک‌ها و فرآورده نفتی در جایگاه بعدی ایستادند.