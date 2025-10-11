بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۱۹ مهر، ۳۰.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کرده که ۷.۸ میلیارد دلار آن به کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، ۳۰ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

طبق اعلام مرکز مبادله ایران، از این مبلغ، ۲۱ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است.

همچنین، واردات کالا‌های اساسی و دارو با سهم ۷ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

ذرت، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام، نباتی و پالم به ترتیب با ۱.۷، ۱.۱ و یک میلیارد دلار در صدر تامین ارز کالا‌های اساسی قرار دارد. طی این مدت ۵۸۸ میلیون دلار برنج، ۵۲۰ میلیون دلار جو، ۳۷۵ میلیون دلار گندم و ۳۲۹ میلیون دلار گوشت قرمز وارد کشور شده است.

شایان ذکر است، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، ۸۴۵ میلیون دلار ارز برای نیاز‌های خدماتی و غیربازرگانی کشور تامین کرده است.

میزان کل تامین ارز

تامین ارز کالا‌های اساسی

