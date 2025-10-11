معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: مراقب کلاهبرداران با ترفند گرفتن پیش پرداخت به روش خرید و فروش وام و یا به بهانه پرداخت وام فوری باشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت متقی اظهار کرد: افراد کلاهبردار با انتشار آگهی‌های فروش وام‌های کم بهره و تسهیلات با سود پایین در فضای مجازی و با زدن برچسب‌های بیشماری در کوچه و خیابان در خصوص خرید و فروش وام و یا پرداخت وام فوری اقدام به گرفتن مبالغی تحت عنوان پیش پرداخت یا بیعانه حق ثبت نام و کارمزد کرده و این مجرمان پس از اخذ وجه دیگر پاسخگوی متقاضیان وام نمی‌باشند.

وی افزود: از آنجا که انتقال یا خرید و فروش وام، صرفا در خصوص انتقال امتیاز وام مطرح می‌باشد و تنها در وام‌هایی که امتیازشان از نظر نظام بانکی قابل انتقال بوده آن هم با رعایت شرایط و نحوه و مراحل قانونی آن امکان پذیر است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: در صورتی که شخصی با مانور‌های متقلبانه اقدام به کلاهبرداری کرده و با استفاده از اسناد و مدارک جعلی دیگری را فریب داده و او را متقاعد کند که با پرداخت مبلغی وامی را به او انتقال خواهد داد در حالی که هیچ وامی نداشته و صرفا قصد فریب و دریافت وجه را داشته باشد به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

وی در ادامه ضمن توصیه به شهروندان در این خصوص گفت: کاربران به آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مختلفی که در فضای مجازی مخصوصاً در اپلیکیشن‌های خرید و فروش برای انجام معاملات منتشر می‌شود، توجه نکرده و فریب افراد کلاهبردار با عنوان فروش وام‌های کم بهره در فضای مجازی را نخورند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: فعالیت شرکت‌ها و افراد مدعی واسطه گری در زمینه اعطای وام غیر قانونی و بر خلاف مقررات است، لذا به هیچ وجه به آن‌ها اعتماد نکنید، زیرا وقوع جرم و کلاهبرداری در این زمینه و وارد شدن ضرر و زیان به متقاضیان بسیار محتمل است.

وی تصریح کرد: بعضی از شرکت‌ها در ازای پرداخت وام، وثیقه‌ای که ارزش آن بسیار بیشتر از مبلغ وام پرداخت شده است، از متقاضی دریافت می‌کنند و قرارداد را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که تعهدی بر عهده خودشان نباشد و در عوض متقاضی را ملزم به انجام تعهداتی می‌کنند که توانایی اجرای آن را نداشته باشد و با این کار وثیقه متقاضی را که می‌تواند ملک بسیار باارزشی باشد، تصاحب کنند.

سرهنگ متقی با اشاره به اینکه ضروری است متقاضیان وام برای دریافت تسهیلات از مراجع رسمی اقدام کنند تا گرفتار دام پهن شده برخی از سودجویان نشوند، بیان کرد: شهروندان در صورت موارد مشکوک جهت پیگیری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

منبع: پلیس