عباس علیآبادی، وزیر نیرو در گفتوگو با رسانه ملی، از پیشرفتهای قابل توجه در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: الحمدالله قطار نیروگاههای خورشیدی به ریل افتاده و ما به طور متوسط هر هفته ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی افتتاح میکنیم. امیدوار هستیم که این عدد به هفتهای بیشتر از این نیز برسد.
او افزود: برنامهریزی ما این است که تا پایان سال مجموع ظرفیت خورشیدی کشور به حدود ۸۰۰۰ مگاوات برسد، که این عدد بسیار قابل توجهی است. در ابتدای دوره، ظرفیت ما حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود و اکنون توانستهایم به دو برابر این میزان دست یابیم.
علیآبادی ادامه داد: این خبر بسیار خوبی است برای مردم ایران، زیرا افتتاح ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به دست رئیسجمهور نوید بخش آیندهای روشنتر است. نیروگاههای تجدیدپذیر سوخت مصرف نمیکنند و این باعث صرفهجویی قابل توجهی در مصرف سوخت میشود. البته این صرفهجویی به این معناست که اگر ما این برق را مصرف کنیم، باید از مصرف برق حرارتی خودداری کنیم.
وزیر نیرو تأکید کرد: با این برنامه، حدود ۱۴۰ هزار خانواده ایرانی صاحب برق خواهند شد که این اقدام مبارکی است. ” وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، کشور به اهداف تعیین شده در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر دست یابد.