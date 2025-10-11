باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- رضا عبدی، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، تعداد ۸۱۹ هزار و ۴۱۷ مسافر با ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری استان جابه‌جا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۸۸۸ هزار و ۵۱۱ مسافر، معادل ۹ درصد کاهش داشته است.

او افزود: در همین مدت، ۹۰ هزار و ۳۱۴ سفر انجام شده که نسبت به ۱۰۵ هزار و ۶۷۶ سفر سال گذشته، ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افت در تمام ناوگان‌ها؛ از اتوبوس تا سواری

عبدی با اشاره به جزئیات عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان گفت:در این بازه زمانی، ۴۰۴ هزار و ۹۷۶ مسافر توسط اتوبوس‌ها جابه‌جا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.

همچنین ۲۱۶ هزار و ۸۴ مسافر از طریق مینی‌بوس‌ها و ۱۸۹ هزار و ۳۵۷ مسافر با ناوگان سواری سفر کرده‌اند که به ترتیب ۲ درصد و ۲۴۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری لرستان با اشاره به توان عملیاتی ناوگان مسافربری استان بیان کرد:در حال حاضر ۱۶۹ دستگاه اتوبوس، ۵۷۰ دستگاه مینی‌بوس و ۸۰۷ دستگاه سواری در بخش حمل‌ونقل عمومی لرستان فعال هستند و هزار و ۶۵۹ راننده وظیفه خدمات‌رسانی و جابه‌جایی مسافران را بر عهده دارند.

ناوگان جوان‌تر از میانگین کشور

عبدی با تأکید بر وضعیت نسبتا مطلوب ناوگان استان از نظر عمر فنی گفت:میانگین عمر ناوگان اتوبوسی لرستان ۱۳/۳۳ سال است که نسبت به میانگین کشوری با ۱۵/۷۹ سال، حدود دو سال جوان‌تر به شمار می‌رود.