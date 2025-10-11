باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص واردات خودرو اظهار داشت: طبق اطلاعات و آمارهای که از وزارت صمت دریافت شده تعداد قابل توجهی خودرو ثبت سفارش شده است اما جزئیات بیشتری در دسترس نیست.
وی در خصوص تعرفه واردات خودرو هم گفت: تعرفههای واردات به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری تجاری عمل میکنند. استفاده از این تعرفهها به اهداف دیگری، مانند تأمین درآمد بودجه، مناسب نیست. به عنوان مثال، اگر به این نتیجه برسیم که باید درآمدی را از طریق تعرفهها محقق کنیم، نمیتوانیم به سادگی بگوییم که تعرفه فلان کالا باید به درصد مشخصی افزایش یابد و سپس آن درآمد را در بخشهای دیگر تقسیم کنیم. این نوع سیاستگذاری نه تنها اشتباه است، بلکه میتواند به دخالت در تجارت و ایجاد مشکلات ارزی منجر شود.
او بیان کرد: نگاه درآمدی یا بودجهای به تعرفهها اشتباه است. تعرفهها باید بر اساس سیاستهای تجاری کشور تنظیم شوند. عوامل مهمی که باید در نظر گرفته شوند شامل اینکه نیاز به کالا: چقدر از این کالا در کشور نیاز داریم و یا چه مقدار از این کالا در داخل کشور تولید میشود و اینکه چه میزان از این کالا در معرض قاچاق قرار دارد؟
وی ادامه داد:این موارد باید به دقت بررسی شوند تا از بروز معضلات جلوگیری شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: در نهایت، نگاه به تعرفههای واردات باید کاملاً تجاری و مبتنی بر نیازهای واقعی کشور باشد. عدم توجه به این نکات میتواند منجر به مشکلات جدی در آینده شود.