شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که در سامانه نوبت دهی اینترنتی شماره‌گذاری و تعویض پلاک درچند روز گذشته سبب اعتراض شهروندان شده است؛ زیرا نمی‌توانستند برای نوبت دهی وارد این سامانه شوند
به گفته شهروندخبرنگار ما بیش از یک هفته است که سایت نوبت دهی با اختلال مواجه شده و رانندگان را با دردسر‌هایی مواجه کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام متاسفانه بیشتر از یک هفته هست سایت نوبت دهی برای تعویض پلاک مشکل دارد و هیچ شکلی امکان ثبت اعتراض وجود ندارد این مورد را لطفا پیگیری کنید. با تشکر

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراکز تعویض پلاک ، سوژه خبری ، اختلال در سامانه
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
مشکلات نوبت گیری اینترنتی مراکز تعویض پلاک ارومیه از زبان شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار تهران؛
مشکلات مراکز تعویض پلاک خودرو تهران از زبان شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار خوزستان؛
رنجش اهوازی‌ها از کمبود مراکز تعویض پلاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه دانشجویان ایرانی از عملکرد غیرشفاف شرکت واسط سفارت ایتالیا در تهران
اقدام زیبای رئیس کلانتری ۱۳ قدس شهرستان نیشابور در هفته فراجا + عکس
آخرین اخبار
اقدام زیبای رئیس کلانتری ۱۳ قدس شهرستان نیشابور در هفته فراجا + عکس
گلایه دانشجویان ایرانی از عملکرد غیرشفاف شرکت واسط سفارت ایتالیا در تهران
اختلال در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک رانندگان را به دردسر انداخت
درخواست نصب سرعت گیر در محدوده بوستان معلم کرمانشاه
رنجش برخی از خریداران از مشکلات پرداخت سود خودروی اطلس از سوی شرکت خودروساز
هدررفت آب صدای اهالی آبادان را درآورد
مشکلات گارانتی نمایندگی های ایران خودرو از زبان شهروندخبرنگار
دست پر دانش آموزان کم برخوردار در روز‌های سال تحصیلی
فیلمی از حال و هوای پدر شهید میثم فتح قریب بر سر مزار فرزندش + فیلم
خردیداران شاهین همچنان در صف انتظار تحویل