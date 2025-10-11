شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که در سامانه نوبت دهی اینترنتی شماره‌گذاری و تعویض پلاک درچند روز گذشته سبب اعتراض شهروندان شده است؛ زیرا نمی‌توانستند برای نوبت دهی وارد این سامانه شوند

به گفته شهروندخبرنگار ما بیش از یک هفته است که سایت نوبت دهی با اختلال مواجه شده و رانندگان را با دردسر‌هایی مواجه کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام متاسفانه بیشتر از یک هفته هست سایت نوبت دهی برای تعویض پلاک مشکل دارد و هیچ شکلی امکان ثبت اعتراض وجود ندارد این مورد را لطفا پیگیری کنید. با تشکر

