مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی از بیمه فراگیر محصولات اساسی کشاورزی خبر داد و گفت: بیمه محصولات متناسب با فعالیت و ریسک تولید باید صورت بگیرد و در خصوص بیمه نباید تمامی کشاورزان را یکسان دید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - وهب متقی نیا مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر بیمه محصولات کشاورزی در پایداری تولید و امنیت غذایی گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی تمام ظرفیت خود را پای کار آورده است و در بحث بیمه، بیمه فراگیر محصولات اساسی نظیر گندم مطرح است، اما در خصوص بیمه فراگیر حرف هایی است که خسارت پرداختی مناسب نیست که براین اساس باید روی بحث بیمه کار کرد.

به گفته وی، بیمه محصولات متناسب با فعالیت و ریسک تولید باید صورت بگیرد و در خصوص بیمه نباید تمامی کشاورزان را یکسان دید. هرچند در خصوص برخی محصولات حق بیمه در زمان واریز بهای مطالبات پرداخت می شود، اما باید مدل های جدیدی تعریف شود که متناسب با ریسک آن روش های مختلفی داشته باشیم تا غرامت پرداخت شود.

متقی نیا ادامه داد:دولت در سنوات قبل بابت یک سری نیازها در بخش تسهیلات گرفت که براساس مطالعات حسابرسی شده ۳۰ همت است.

مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی تسهیلات پرداختی به کشاورزان برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده سال قبل ۱۹۲ همت اعلام کرد و افزود: بیشترین سهم تسهیلات پرداختی در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی و زراعت و سپس دیگر بخش هاست.

متقی نیا با اشاره به ضرورت برقراری همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف برای مقابله با چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، کم‌آبی، فرسایش خاک و نوسانات بازارهای جهانی بیان کرد: چالش‌هایی که سبب شده‌اند غذا به عنوان یک سلاح در سیاست‌های جهانی و جنگ‌ها مورد استفاده قرار گیرد و کشورها به ذخیره‌سازی و کنترل منابع غذایی روی آورند‌.

وی در خصوص محورهای کلیدی افزود: در همایش تامین مالی پایدار برای امنیت غذایی موضوعاتی مانند فراهمی و در دسترس بودن غذا، تولید داخلی پایدار، تاب‌آوری زنجیره تأمین، زیرساخت‌های لجستیکی، توان خرید اقشار آسیب‌پذیر، عدالت در توزیع، کیفیت و ایمنی غذا، آموزش تغذیه، کاهش ضایعات و بسته‌بندی مناسب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

متقی نیا اضافه کرد: اهمیت سلامت و بهره‌وری غذایی، کاهش سوءتغذیه، چاقی و بیماری‌های مرتبط و پایداری در تولید و توزیع غذا تاکید شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی بر اهمیت تداوم و پایداری در سه عنصر کلیدی امنیت غذایی تأکید کرد و افزود: امنیت غذایی باید در طول زمان و در رویارویی با بحران‌ها حفظ شود که این عناصر شامل تولید، ذخایر استراتژیک و تنوع‌بخشی منابع و بازارها است.

وی افزود: حفظ هر یک از این موارد نیازمند مدیریت ریسک قوی است، به ویژه در حوزه بیمه کشاورزی که باید توسعه یابد و صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تنهایی پاسخگو نیست. در این راستا، الگوبرداری از کشورهای پیشرو در دنیا در زمینه بیمه‌های کشاورزی و برنامه‌ریزی برای ذخایر استراتژیک ضروری است.

متقی نیا ادامه داد: تنوع‌بخشی منابع و بازارها باید به صورت جدی دنبال شود، زیرا تعلل در این حوزه می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و بی‌ثباتی در کشور گردد.

مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: بر اساس این رویکرد، از ابتدای امسال بانک کشاورزی شعاری تحت عنوان امنیت غذایی فردا، امروز را انتخاب کرده است که بر اهمیت سرمایه‌ گذاری بلندمدت در حوزه امنیت غذایی تأکید دارد. این شعار، بر مبنای پیام‌های رهبر معظم انقلاب نشان‌دهنده تمرکز بانک بر تامین مالی بلندمدت و هدف‌گذاری برای آینده است، تا بتواند سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهد که امنیت غذایی کشور را تضمین و منافع همگانی را حفظ کند.

متقی نیا گفت: بانک کشاورزی به عنوان یک نهاد دولتی بر اهمیت توجه به پیامدهای بلندمدت و نقش‌آفرینی در توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور تاکید دارد.

وی درخصوص تسهیلات بخش مکانیزاسیون افزود: از اواخر سال گذشته تسهیلات حوزه مکانیزاسیون و نوسازی ناوگان کلید خورد و به اندازه ۳ سال قبل پرداخت در این بخش داشتیم.

متقی نیا با اشاره به جلسه با وزير جهاد کشاورزی ادامه داد: به دنبال طراحی مدلی هستیم که قابل تسری به کل شرکت‌های تولیدکننده ادوات هستیم.

وی با اشاره به مشکلات تامین و تخصیص منابع مالی بیان کرد: عمده فعالیت‌های ما در بانک کشاورزی تامین مالی این حوزه است که با کمبود منابع مالی مواجه هستیم. ما باید به دنبال روش‌هایی برویم مثل مدل‌های مشارکتی که بتوانیم تامین مالی کنیم و کشاورزان را متنفع کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در گذشته نگاهی در جامعه کشاورزان وجود داشت که تسهیلات را از این بانک دریافت و سپرده خود را در بانک دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردند. اگر قرار است بانک را فعال نگه داریم باید منابع وجود داشته باشد. ما می‌توانیم به کسی تسهیلات پرداخت کنیم که منابع مالی نزد ما داشته باشد. هنگامی که منابع از بانک خارج می‌شود ما از چه محلی باید تسهیلات بپردازیم.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان فرسوده حوزه کشاورزی تصریح کرد: نوسازی تراکتورها در کوتاه مدت قابل انجام نیست اما می‌توانیم مدل‌هایی را تعریف کنیم که به کمک هوش مصنوعی با منابع مالی کمتر مکانیزاسیون فرسوده را از چرخه مصرف خارج کنیم.



