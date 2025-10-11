مدیرکل صمت آذربایجان غربی گفت: امسال سهمیه ارزی برای پیله وران استان ۱۸۰ میلیون دلار تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی در جلسه بررسی مشکلات پیله وران استان که با حضور استاندار آذربایجان غربی و فرمانداران شهرستان های مرزی استان و جمعی از پیله وران در اتاق بازرگانی ارومیه ترتیب یافت گفت: امسال سهمیه ارزی برای پیله وران استان ۱۸۰ میلیون دلار تعیین شده است.

سخاوت خیرخواه با بیان اینکه امسال سهمیه ارزی اختصاص یافته به پیله وران استان در مقایسه با سال گذشته ده میلیون دلار بیشتر شده است ادامه داد: از ابتدای امسال پیله وران افزون بر ۶۷ درصد از سهمیه ارزی خود را به میزان ۱۲۲ میلیون دلار استفاده کرده اند که تا پایان امسال همه سهمیه ارزی پیله وران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۹ هزار کارت پیله وری صادر شده است که تنها دو هزار و ۶۰ کارت آن فعال است.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی با اشاره به افزایش مبادلات مرزی پیله وران استان در سال جاری گفت: سال گذشته تنها ۱۱۰ میلیوون دلار از ۱۷۰ میلیون دلار سهمیه ارزی اختصاص یافته استفاده شد.رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه بر ضرورت تسهیل مبادلات مرزی و همچنین استفاده از راه کار‌های قانونی برای حل مشکلات مالیاتی پیله وران استان تاکید کرد.