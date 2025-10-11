اورژانس تهران اعلام کرد: ظهر امروز حادثه ریزش آوار در یک مدرسه پسرانه در حال ساخت در شهرک جنت ملارد ۳ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، ظهر امروز (شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴) در ساعت ۱۲:۵۹ دقیقه حادثه ریزش آوار در یک مدرسه پسرانه در حال ساخت در محدوده شهرک جنت ملارد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.

برچسب ها: ریزش آوار ، اورژانس
خبرهای مرتبط
 مسمومیت چهار عضو یک خانواده با گاز مونوکسیدکربن در کامیاران
افزوده شدن ۵۵۰۰ نفر به نیروهای اورژانس کشور
محکومیت مزاحم تلفنی اورژانس در چهارمحال و بختیاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افشای تروریسم علمی و افول هژمونی دلار؛ هشدار درباره نسل‌کشی دانشمندان در سکوت رسانه‌ای
آیا قطره‌های چشمی جایگزین عینک مطالعه می‌شوند؟
نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۴ اعلام شد
نتایج نهایی کنکور این هفته اعلام می‌شود/ آغاز سال تحصیلی نودانشجویان از هفته آینده
ثبت‌نام دانش‌آموزان ابتدایی حتی بدون اوراق هویتی انجام می‌شود
من شخصا داغدار دانشمندان ایرانی شدم/ دنیای غرب از حکمت ما واهمه دارد
نتایج کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۴ اعلام شد
پیامک‌های تبلیغاتی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج به مقصد نمی‌رسند
خردکشی؛ تهدیدی جدی برای امنیت علمی و فکری و تلاشی برای خاموش‌سازی چراغ آگاهی
بهترین غذا برای مقابله با سفتی شکم + فیلم
آخرین اخبار
نتایج یک مطالعه در مورد ارتباط بین سندرم پای بی‌قرار و پارکینسون
کلید بالقوه تشخیص زودهنگام سرطان ریه شناسایی شد
سامسونگ از گوشی رقیب جدید خود رونمایی کرد
نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۴ اعلام شد
نتایج کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۴ اعلام شد
بهترین غذا برای مقابله با سفتی شکم + فیلم
پیامک‌های تبلیغاتی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج به مقصد نمی‌رسند
سه‌رقمی شدن حضور دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۶
خردکشی؛ تهدیدی جدی برای امنیت علمی و فکری و تلاشی برای خاموش‌سازی چراغ آگاهی
من شخصا داغدار دانشمندان ایرانی شدم/ دنیای غرب از حکمت ما واهمه دارد
نیمی از افراد بالای ۶۵ سال دندان ندارند
افشای تروریسم علمی و افول هژمونی دلار؛ هشدار درباره نسل‌کشی دانشمندان در سکوت رسانه‌ای
شرکت ۱۰۰ هزار دانش آموز در اردو‌های «تمشک»
دارو و بوتاکس معده درمان چاقی نیستند/ تغییر سبک زندگی؛ مؤثرترین راه مقابله با چاقی
ضرورت اختصاص ۱۰ درصد از تخت‌های بیمارستانی به حوزه سلامت روان/ ۲۵ درصد از افراد دچار اختلالات سلامت روان هستند
نتایج نهایی کنکور این هفته اعلام می‌شود/ آغاز سال تحصیلی نودانشجویان از هفته آینده
ثبت‌نام دانش‌آموزان ابتدایی حتی بدون اوراق هویتی انجام می‌شود
توصیه‌هایی برای پیشگیری از بیماری‌های ویروسی
آیا قطره‌های چشمی جایگزین عینک مطالعه می‌شوند؟