باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هزاران نفر از مردم انگلیس امروز در پایتخت این کشور گرد هم آمدند تا یک روز پس از اجرایی شدن توافق آتش‌بس، خواستار «صلح پایدار» در غزه شوند.

در این تظاهرات که توسط کمپین «همبستگی با فلسطین» سازماندهی شده بود، مردم پوستر‌هایی را پخش می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود: «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد»، «اقدام علیه نسل‌کشی جرم نیست» و «دست‌های استارمر به خون آلوده است، فلسطین را آزاد کنید».

بن جمال، مدیر این کمپین، گفت که این راهپیمایی با وجود اجرایی شدن آتش‌بس برگزار شده، زیرا «طرحی که توسط دونالد ترامپ ارائه شده، طرحی برای صلح پایدار نیست».

او گفت که این طرح «هیچ چیزی در مورد ریشه‌های خشونت» و «هیچ چیزی در مورد سیستم آپارتاید» یا «حق تعیین سرنوشت» برای فلسطینی‌ها نمی‌گوید. او افزود که مبارزات و اعتراضات این گروه «تا زمانی که مردم فلسطین آزاد نشوند» پایان نخواهد یافت.

منبع: گاردین