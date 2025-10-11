وزیر نیرو با اشاره به چالش‌های اصلی صنعت برق کشور، مهم‌ترین مشکل این حوزه را اقتصادی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، عصر امروز شنبه ۱۹ مهرماه در اختتامیه پویش ۲۵ درجه که با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در وزارت نیرو برگزار شد، اظهار کرد: در تابستان امسال با اجرای چند اقدام مهم، توانستیم پایداری شبکه را حفظ کنیم. کیفیت برق از نظر ولتاژ و نوسان برای ما بسیار اهمیت دارد و متعهد شدیم این استاندارد را در سطحی معادل استاندارد‌های اروپایی حفظ کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت امنیت تأمین برق گفت: با وجود همه محدودیت‌ها، از ۲۰ شهریور به بعد هیچ محدودیتی در تأمین برق کشور اعمال نشده است. علی‌آبادی در ادامه با بیان اینکه چالش اصلی صنعت برق، اقتصادی است، گفت: اقتصاد برق در کشور، یک اقتصاد «دستکاری‌شده و دستوری» است؛ برق با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید فروخته می‌شود، در حالی‌که پرداخت مابه‌التفاوت آن تاکنون انجام نشده است.

وی افزود: مصرف بالای برق زمانی که همراه با رشد تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی باشد، نگران‌کننده نیست، اما در شرایط فعلی، مصرف برق از رشد اقتصادی پیشی گرفته است.

وزیر نیرو با بیان اینکه اقتصاد برق ما مشوق بد مصرفی شده است، تصریح کرد: اگر در صنایع امکان استفاده از انرژی کمتر در تولید وجود دارد، اما انگیزه‌ای برای آن فراهم نمی‌شود، در واقع انرژی هدر می‌رود. نبود مشوق‌های اقتصادی موجب شده سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌هایی برود که سود بیشتری دارند.

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، اقلیم متنوع کشور را یکی از چالش‌های دیگر تولید برق دانست و گفت: بیشتر نیروگاه‌های کشور از توربین‌های گازی استفاده می‌کنند که عملکرد آنها در شرایط آب‌و‌هوایی متفاوت یکسان نیست.

وی همچنین از کاهش زمان احداث نیروگاه‌های حرارتی از حدود ۶ تا ۸ ماه به چهار ماه و ۱۰ روز خبر داد و افزود: از مجموع ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه برق‌آبی کشور، به‌دلیل خشکسالی بخش زیادی از مدار خارج شدند.

وزیر نیرو در پایان با قدردانی از همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، سازمان بهداشت و استانداری‌ها گفت: برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها مانند آموزش و پرورش با برنامه‌ریزی‌های آموزشی خود تأثیر مثبتی در ارتقای فرهنگ مصرف انرژی داشته است.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: مصرف برق ، برق خانگی
خبرهای مرتبط
مدیرعامل توانیر:
ایرانی‌ها ۲ برابر متوسط جهانی برق مصرف می‌کنند
۷۵ درصد مشترکان برق در محدوده الگوی مصرف قرار دارند
مبلغ قبض مشترکان خوش مصرف برق کمتر از ۶۵ هزار تومان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسید
بهره برداری از ۶۵۰ مگاوات پروژه‌های خورشیدی با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور+ فیلم
جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۵ میلیون قطعه می‌رسد
بارش باران در سواحل دریای خزر
مجلس پیگیر تسریع در پرداخت وام اشتغال از دولت است
ضایعات محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد کاهش می یابد
قیمت هرکیلو بره نر به ۳۲۰ هزارتومان رسید
۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی غیر نفتی بازنگشته است+ فیلم
آخرین اخبار
وزیر نیرو: اقتصاد برق ما مشوق بد مصرفی شده است
محصولات اساسی مشمول بیمه فراگیر هستند
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ راهکاری برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تورم
اعلام برندگان طرح هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو تا ۷۲ ساعت آینده
تحت تأثیر قرار گرفتن بازار کریپتو از جنگ آمریکا و چین
انعقاد قرارداد تجاری ۲میلیارد یورویی بین ایران و روسیه
تعداد قابل توجهی ثبت سفارش خودرو انجام شده است/ نگاه درآمدی به تعرفه خودرو اشتباه است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ مهر ماه
تراز تجاری ایران در شش ماهه اول ۱۴۰۴ بهبود ۶۸ درصدی یافت
صادرات غیرنفتی ایران به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید
برنامه‌ریزی برای رسید ظرفیت‌ نیروگاه‌های خورشیدی به ۸ هزار مگاوات تا پایان سال 
۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی غیر نفتی بازنگشته است+ فیلم
ورود ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار؛ ظرفیت تجدیدپذیر‌ها از ۲۰۰۰ مگاوات عبور کرد
جزئیات تامین ارز کالا‌های اساسی اعلام شد
از افزایش ارزش معاملات تا تداوم تزریق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شد+فیلم
برکناری ۶ پیمانکار متخلف در پردیس طی ۲ماه گذشته
تمدید یک ماه بسته حمایتی صنایع
عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب غربی تهران آغاز شد
ضایعات محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد کاهش می یابد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
بهره برداری از ۶۵۰ مگاوات پروژه‌های خورشیدی با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور+ فیلم
مجلس پیگیر تسریع در پرداخت وام اشتغال از دولت است
قیمت هرکیلو بره نر به ۳۲۰ هزارتومان رسید
بارش باران در سواحل دریای خزر
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسید
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۵ میلیون قطعه می‌رسد
عدم صدور صورت حساب الکترونیکی مشمول فرار مالیاتی می‌شود