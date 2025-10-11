باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مجید اصفهانی، معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی لرستان گفت:۸۰ میلیارد تومان امسال از طریق خیران و مشارکت‌های عمومی مردم به مددجویان بهزیستی استان اهدا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است

وی افزود:در سه ماه نخست سال ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک شده و در سه ماه دوم رشد قابل توجهی را شاهد بوده‌ایم

اصفهانی با اشاره به پویش همه حاضر‌ توضیح داد: این پویش با هدف تأمین نوشت‌افزار کودکان نیازمند و معلول اجرا شده و تاکنون هشت میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی جمع‌آوری شده است.

او همچنین از مشارکت خیران در زمینه جهیزیه خبر داد:تاکنون ۹۳ سری جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش اهدا شده است

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی لرستان افزود:۶۸ دستگاه ویلچر برقی به ارزش ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مددجویان ضایعه نخاعی و معلولان شدید استان اهدا شده است.

همچنین با پویش‌های ولیمه مهربانی، ایران همدل و عید تا عید بیش از ۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی به مددجویان استان ارائه شده است.

اصفهانی خاطرنشان کرد:اکنون پنج هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی لرستان هستند که تاکنون حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی و سه هزار بسته نوشت‌افزار دریافت کرده‌اند.