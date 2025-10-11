معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی لرستان از افزایش ۴۷ درصدی کمک‌های خیران به مددجویان این نهاد در سال جاری خبر داد. تاکنون بیش از ۸۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی به افراد تحت پوشش ارائه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مجید اصفهانی، معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی لرستان گفت:۸۰ میلیارد تومان امسال از طریق خیران و مشارکت‌های عمومی مردم به مددجویان بهزیستی استان اهدا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است

وی افزود:در سه ماه نخست سال ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک شده و در سه ماه دوم رشد قابل توجهی را شاهد بوده‌ایم

اصفهانی با اشاره به پویش همه حاضر‌ توضیح داد: این پویش با هدف تأمین نوشت‌افزار کودکان نیازمند و معلول اجرا شده و تاکنون هشت میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی جمع‌آوری شده است.

او همچنین از مشارکت خیران در زمینه جهیزیه خبر داد:تاکنون ۹۳ سری جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش اهدا شده است

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی لرستان افزود:۶۸ دستگاه ویلچر برقی به ارزش ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مددجویان ضایعه نخاعی و معلولان شدید استان اهدا شده است.

همچنین با پویش‌های ولیمه مهربانی، ایران همدل و عید تا عید بیش از ۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی به مددجویان استان ارائه شده است.

اصفهانی خاطرنشان کرد:اکنون پنج هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی لرستان هستند که تاکنون حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی و سه هزار بسته نوشت‌افزار دریافت کرده‌اند.

برچسب ها: کمک مردمی ، بهزیستی
خبرهای مرتبط
مشارکت مردمی در بهزیستی خراسان جنوبی ۱۱۶ درصد افزایش یافت
خسارت سیل به 200 کیلومتر از راه های استان
ارسال کمک های مردمی البرز به هیرمند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از افتتاح باشکوه تا دیوار ناتمام؛ بحران ساده‌ای که چند سال طول کشید
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به لرستان می‌آیند / تسهیلات ویژه در راه است
لرستان ۱۲ پله در شاخص کسب و کار ارتقا یافت
سفرهای جاده‌های لرستان در سراشیبی کاهش
خرم‌آباد چشم‌انتظار صدای سوت قطار؛ وعده دولت برای تسریع پروژه
آخرین اخبار
سفرهای جاده‌های لرستان در سراشیبی کاهش
خرم‌آباد چشم‌انتظار صدای سوت قطار؛ وعده دولت برای تسریع پروژه
لرستان ۱۲ پله در شاخص کسب و کار ارتقا یافت
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به لرستان می‌آیند / تسهیلات ویژه در راه است
از افتتاح باشکوه تا دیوار ناتمام؛ بحران ساده‌ای که چند سال طول کشید