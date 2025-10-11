نماینده ولی‌فقیه در لرستان با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از تسهیلات بانکی، گفت پرونده‌هایی مانند فولاد ازنا و صدر فولاد، نه‌تنها منابع مردم را به یغما برده‌اند بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی استان را نیز مخدوش کرده‌اند. او تأکید کرد بازگشت این منابع می‌تواند گرهی از مشکلات تولید و اشتغال بگشاید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در نشست با مدیران بانک‌های استان لرستان با تأکید بر نقش مهم شبکه بانکی در رشد اقتصادی کشور گفت:بسیاری از اقدامات مهم اقتصادی کشور و استان از مسیر بانک‌ها تحقق می‌یابد و جای قدردانی دارد.

او با اشاره به تجربه‌های تلخ سال‌های اخیر افزود:متأسفانه برخی افراد با سوء‌استفاده از تسهیلات بانکی، چهره اقتصادی استان را مخدوش کرده‌اند و منابع مردم را به یغما بردند. امروز لرستان گرفتار پرونده‌هایی مانند فولاد ازنا و صدر فولاد است که افزون بر خسارت اقتصادی، اعتماد مردم را نیز تضعیف کرده است.

غفلت از نظارت و شکل‌گیری ابر بدهکاران

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با انتقاد از ضعف نظارت بر توزیع تسهیلات اظهار داشت:اگر دقت و نظارت بیشتری از سوی دستگاه‌های مربوطه و بانک‌ها صورت می‌گرفت، بودجه مردم و دولت در اختیار چنین افراد و گروه‌هایی قرار نمی‌گرفت.

او با اشاره به پدیده «ابر بدهکاران بانکی» افزود:اکنون که با این پدیده مواجهیم، آزادسازی منابع و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.

وام ازدواج؛ اولویتی انسانی در کنار دغدغه‌های اقتصادی

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تسهیلات ازدواج و جوانی جمعیت پرداخت و گفت:نهادهای خیریه‌ای مانند بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها در تأمین جهیزیه فعال هستند، اما بانک‌ها نیز باید در پرداخت تسهیلات ازدواج سرعت بیشتری داشته باشند. هرگونه تعلل در این حوزه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته باشد.

او تأکید کرد که پرداخت به‌موقع وام ازدواج نه تنها اقدامی اقتصادی، بلکه حرکتی در جهت تحکیم بنیان خانواده است.

دستور برای تسریع در پرداخت تسهیلات

به گفته شاهرخی مقرر شد بانک‌های دولتی و خصوصی استان با هماهنگی مدیران کشوری روند پرداخت وام ازدواج را تسریع کنند.

او گفت:  بانک‌های خصوصی نباید منتظر مکاتبات رسمی از مرکز باشند، بلکه باید با همکاری متقابل با مدیران استانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند تا این نشست صرفاً تشریفاتی نباشد.

وی همچنین از بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه، رفاه و کشاورزی خواست سهم خود را در پرداخت تسهیلات ازدواج افزایش دهند.

پرونده‌هایی چون فولاد ازنا و صدر فولاد، یادآور هزینه‌های سنگین غفلت و ضعف نظارت در اقتصاد لرستان‌اند. اما تأکید نماینده ولی‌فقیه بر بازگرداندن منابع، تقویت نظارت و حمایت از جوانان، نویددهنده حرکتی تازه برای التیام زخم‌های دیرینه این استان است.

تبادل نظر
