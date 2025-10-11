باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات محلی ایالت تنسی آمریکا، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که حادثه انفجار روز گذشته در یکی از کارخانه‌های مهمات‌سازی در این ایالت، هیچ بازمانده‌ای نداشته است.

کریس دیویس، کلانتر شهرستان هامفریز در این خصوص، گفت: «هر کسی که داخل آن ساختمان بوده، می‌توانیم فرض کنیم که در حال حاضر فوت کرده است.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که روز گذشته رسانه‌ها اعلام کردند پس از حادثه انفجار در این کارخانه، ۱۸ نفر مفقود شده‌اند.

هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث انفجار در کارخانه «باکسنورت» در ایالت تنسی شده است. این مرکز محل توسعه، تولید، جابجایی و ذخیره‌سازی مواد منفجره بود.

گفته شده شدت انفجار در حدی بوده که ساکنان شهری در فاصله حدود ۲۵ کیلومتری کارخانه، توانستند صدای آن را بشنوند.

منبع: رویترز