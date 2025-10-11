شهردار کرمان از برگزاری سومین جشنواره ملی نان در کرمان و تلاش برای ثبت ملی این جشنواره خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ معصومه یحیی زاده _ محسن تویسرکانی، شهردار کرمان در پنجمین نشست خبری خود که امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه سعی شده است راهی که در پیش گرفته ایم با کمک نخبگان صورت گیرد، به جشنواره نان پرداخت و گفت: سومین جشنواره ملی نان امسال در کرمان برگزار می شود و سعی داریم که این جشنواره ثبت ملی شود.

وی افزود: تلاش کردیم که با حضور نانوایان و پخت نان هایی که برای ما ناآشنا است، عطر نان را به کرمان بیاوریم.

شهرداری کرمان به برنامه های جانبی این دوره از جشنواره، مثل برگزاری آیین های موسیقی، کلاس های آموزشی و ... بیان کرد: امسال با نظر صاحب نظران و اهل این حرفه، شعار نان و ایران سر یک سفره ایم را برای این جشنواره انتخاب شده است.

تویسرکانی به افتتاح لاین دیگر پل شهدای خلبان اشاره و علت تاخیر این موضوع مسائل مربوط به فاضلاب عنوان کرد.

وی بیان داشت: وجود سگ های ولگرد در شهر کرمان به حداقل رسیده اند، از هم افزایی برای انجام مطلوب این موضوع سخن گفت.

انجام غیرحضوری بیش از ۵۰ خدمت در شهرداری کرمان

تویسرکانی به هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ خدمت در شهرداری کرمان به صورت غیرحضوری انجام می شود و درخواست های شهروندان در شهرداری باید به صورت غیرحضوری صورت گیرد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۹۰۰ دوربین پایش تصویری در شهر کرمان، به دغدغه شهرداری برای هوشمندسازی پرداخت‌.

تویسرکانی به سامانه کرمان من، سامانه یکپارچه ارائه خدمات شهروندی شهرداری کرمان برای ارائه خدمات هوشمند به شهروندان پرداخت.

خبر خوب ثبت ملی جشنواره نان

شهردار کرمان به برگزاری جشنواره نان در پردیسان قائم از ۲۲ تا ۲۵ مهر در شهر کرمان اشاره کرد و تصریح کرد: همکاران ما در حوزه پدافند غیرعامل هم ورود پبدا کردند و آموزش پخت نان به شهروندان را هم پیگیری کرده اند.

وی با اشاره به بازدید بالا از این جشنواره در دوره قبلی گفت، سعی کردیم مشکل ترافیک را امسال با تغییر مکان حل کنیم.

تویسرکانی به استقبال از جشنواره نان و وجود اسپانسرها اشاره کرد و گفت: ما امسال از لحاظ ریالی بودجه کمتری از شهرداری هزینه کردیم و می توانیم درآمد ثابتی از این جشنواره داشته باشیم و آن هزینه ها را صرف بخش های فرهنگی دیگری کنیم.

شهردار کرمان تصریح کرد‌: در استان کرمان، ۱۴۰ نوع نان داریم و ۴۰ نان در این جشنواره حضور دارند و آیین های کاشت و داشت و برداشت هم در این آیین انجام می شود.

وی در پاسخ به این موضوع که آیا بعد ار جشنواره کیفیت نان در کرمان تغییر می کند یا خیر؟ گفت: ما برای نان بسترسازی های لازم را انجام داده ایم و موضوع کیفیت نان به ارگان های مختلف بستگی دارد و باید هم افرایی بین همه ارگان ها صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ثبت ملی جشنواره نان امسال انجام خواهد شد، افزود: برای ایجاد مجتمع نان های سرزمینی در ابتدا باید این نان ها را بشناسانیم تا اینکه فرد سرمایه گذاری وارد عمل شود‌.

تویسرکانی اتوبوسرانی برای جابه جایی علاقه مندان به جشنواره نان پای کار آمده است.

شهردار کرمان در پاسخ به ساخت و ساز در حریم تاریخی کاروانسرای گنجعلیخان از افرادی که اصلاح سازی کردند و اجازه ندادند که این حریم آسیب برسد، تشکر کرد.

وی گفت: امسال بیش از ۱۲ همت بودجه شهرداری کرمان است و ۳۰ درصد محقق شده است.

شهرداری کرمان برای روشن کردن چراغ بازارقلعه محمود پای کار است

تویسرکانی در پاسخ به سوال بی رونقی بازار قلعه محمود، گقت: شهرداری آنچه را که لازم بوده، انجام داده است و برای این موضوع قرار است معبر شهرداری ۵ از باز قلعه محمود باشد و درب شهرداری از این بازار باز می شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری کرمان حاضر است تعدادی از مغازه های بازار قلعه محمود را با هزینه شهرداری اصلاح کند و به گذری برای صنایع دستی تبدیل کند از نقش برخی از ارگان های دیگر برای تحقق رونق بازارقلعه محمود خبر داد‌.

تویسرکانی در بخش دیگری از سخنان خود به انجام اقدامات زیرساختی برای انجام بی آر تی در شهر کرمان اشاره کرد.

وی از خبر خوب فرهنگسرای رسانه در آینده ای نزدیک در کرمان خبر داد.

بابایی، رییس شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این نشست به اقدامات خوب در حوزه حمل و نقل عمومی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه از نشاط شهروندی استقبال می کنیم و با هنجارشکنی مخالف هستیم، گفت: مشارکت در مطالبه عمومی، شرکت در جشنواره و ‌‌‌.... را از مصادیق نشاط شهروندی می دانیم.

شهردار کرمان در پایان گفت: امسال از ۳۱ استان برای سومین جشنواره نان مهمان داریم.

وی به برنامه های جانبی جشنواره از جمله: سیاه چادرها، آموزش پخت نان با زبان کودکانه، آواها و موسیقی های محلی، کارگاه های پخت نان و ... اشاره کرد و افزود: ۸۰۰ مهمان از سراسر کشور خواهیم داشت.

شهرداری کرمان به نمایش ماشین های پخت صنعتی نان در کنار پخت سنتی اشاره کرد.