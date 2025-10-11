در میانه تجمع خانواده اسرای اسرائیلی در تل‌آویو، فرستاده ترامپ هنگام نام بردن از نتانیاهو با اعتراض شدید جمعیت روبه‌رو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده، امشب در تجمعی در تل‌آویو که توسط خانواده اسرای اسرائیلی ترتیب داده شده بود، شرکت کرد.

او در این سخنرانی از مقامات مصر، قطر و ترکیه به دلیل میانجیگری تشکر کرد و گفت که صلح در خاورمیانه غیر ممکن نیست.

یکی از لحظات مورد توجه در سخنرانی ویتکاف، زمانی بود که او نام «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل را بر زبان آورد. همزمان با آن، جمعیت با صدای بلند اعتراض خود را نشان داده و وقفه چند ثانیه‌ای در سخنرانی ویتکاف ایجاد کردند. 

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نتانیاهو در یک قدمی سقوط است و اکثر صهیونیست‌ها دیگر او را مناسب مقام نخست وزیری نمی‌دانند.

شایان ذکر است که «جرد کوشنر» داماد ترامپ و «ایوانکا» دختر ترامپ در این سخنرانی در تل‌آویو حضور داشتند.

طبق توافق، قرار است اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت آزاد شوند. این اسرا مجموعا ۴۸ نفر هستند که ۲۰ نفر آنها زنده بوده و بقیه در پی حملات رژیم به سراسر نوار غزه، کشته شده‌اند.

منبع: شبکه‌های اجتماعی

برچسب ها: استیو ویتکاف ، بنیامین نتانیاهو ، اسرای اسرائیلی
