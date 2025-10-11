مستند سینمایی «زیر سایه اِم کامل» به روایت محسن اسلام‌زاده، شنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مستند سینمایی «زیر سایه اِم کامل» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

این مستند تلاشی تازه برای یافتن پاسخی به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های منطقه‌ای در دهه اخیر را پیش روی مخاطب می‌گذارد.

«زیر سایه اِم کامل» در ادامه آثار مستندسازی متعهد به محور مقاومت، با تمرکز بر تحولات میدانی و انسانی پس از وقایع هفتم اکتبر، به بررسی ابعاد اخلاقی، اجتماعی و سیاسی پایداری مردم در برابر اشغال می‌پردازد و با زبانی تصویری و پژوهشی، مفهوم «ارزش مقاومت» را از منظر تجربه زیسته به تصویر می‌کشد.

این مستند در پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج ساخته شده و امشب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

منبع: روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج

