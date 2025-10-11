مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور شاهد بارش باران و وزش باد خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در سواحل دریای خزر ابرناکی، گاهی بارش باران و ساعات بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده و گاهی گردوخاک رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جو آرام است.

وی ادامه داد: فردا تنها ساعات بعد از ظهر در جنوب شرق این وضعیت تکرار می شود و به‌تدریج در شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

او بیان کرد: دوشنبه با گذر سامانه بارشی از شمال غرب کشور در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات برش برف رخ می دهد.

وی افزود: اوایل شب با نفوذ جریانات شمالی به سواحل غربی دریای خزر ابرناکی و بارش در شرق اردبیل، گیلان و برخی نقاط مازندران آغاز می شود.