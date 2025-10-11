باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محمد عزیزی، فرماندار شهرستان پلدختر اظهار داشت:با پیگیری نماینده پلدختر و معمولان و دستور وزیر ورزش، ساخت یک سالن ورزشی چندمنظوره در دستور کار قرار گرفت. مقدمات واگذاری زمین با همکاری خوب شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدختر به ورزش و جوانان در حال پیگیری است که جای تقدیر دارد.
عزیزی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای محلی افزود:در خصوص زمین چمن سراب حمام نیز تفاهمنامهای بین شهرداری سراب حمام و آموزش و پرورش ایجاد شده است تا روند اجرای این پروژه تسریع شود.
فرماندار پلدختر با تأکید بر لزوم گسترش فضاهای ورزشی گفت:توسعه و افزایش سرانه ورزشی در شهرستان مورد تأکید است. مجوز لازم برای اجرای ۶ زمین چمن مصنوعی اخذ شده است و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان، مقدمات اجرای سریع این زمینها در نقاط مختلف شهرستان فراهم خواهد شد.
عزیزی از حمایت مالی ویژه برای تقویت فعالیتهای ورزشی شهرستان خبر داد و گفت:۵ میلیارد ریال اعتبار جهت حمایت از هیأتهای ورزشی اختصاص یافته است که بزودی از سوی ادارهکل ورزش و جوانان به هیأتهای فعال تزریق خواهد شد تا شاهد پویایی بیشتر در این مجموعهها باشیم.
فرماندار پلدختر با اشاره به پیگیری برای رفع مشکلات ورزشگاه شهید سرمالیان اظهار داشت:با پیگیریهای نماینده پلدختر و معمولان از طریق وزیر ورزش قولهای خوبی داده شده است. انتظار داریم در خصوص رفع نواقص رختکن، سیستم روشنایی و احداث خوابگاه، برنامهریزی لازم در اسرع وقت از سوی ادارهکل ورزش و جوانان انجام شود.