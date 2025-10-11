گفتگوی ویژه خبری با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به بررسی تحولات سیاست خارجی اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: ما همواره از مسائلی که به نفع مردم غزه باشد حمایت کرده‌ایم نظرات خود را در این رابطه گفته‌ایم هیچ اعتمادی به رژیم صهیونیستی وجود ندارد موارد مکرری از آتش بس در گذشته بوده است که توسط اسرائیل نقض شده است لذا ما هشدارهای لازم را در این زمینه داده‌ایم.

وی ادامه داد: فعلاً فاز اول صورت گرفته و جای تردید وجود دارد که در آینده نیز این توافق به همین منوال پیش خواهد رفت یا نه، ما همیشه حامی مقاومت بوده‌ایم و از گروه‌های مقاومت حمایت کرده‌ایم بنابراین هر تصمیمی که منجر به قطع جنایت در غزه باشد ما موافقیم و دلیلی ندارد که مخالفت کنیم.

عراقچی بیان کرد: تصمیم آتش بس متعلق به مردم فلسطین است و هیچکس به جز آنها نمی‌تواند در این باره تصمیم بگیرد، ما از اینکه جنایات و نسل کشی متوقف شود و کمک رسانی و بازسازی شروع شود حمایت می‌کنیم در عین حال هشدار نیز می‌دهیم چرا که خیانت‌های رژیم صهیونیستی همواره وجود داشته و دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان متذکر شد: این آتش بس نافی حقوق بشر درباره جنایات رژیم صهیونیستی نیست، موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً جامع است و از بخش‌های مثبت این توافق حمایت می‌کند و همواره تاکید می‌کند که جنایتکاران باید به سزای خود برسند.

وی ادامه داد: برداشت ترامپ از مواضع جمهوری اسلامی درباره توافق آتش بس حماس به خود او مربوط است، ما هیچ مذاکره‌ای نکردیم و هیچ پیامی رد و بدل نشده است، در مقاطع زمانی در گذشته آمریکا تلاش داشت که موضوعات منطقه‌ای را مطرح کند اما ما همواره تاکید کرده‌ایم که مذاکرات همواره درباره مسائل هسته‌ای است.

بنیان طرح ابراهیم یک مسئله خائنانه است

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اظهارات ترامپ درباره پیوستن ایران به پیمان ابراهیم افزود: آقای ترامپ معمولاً به چیزهایی که علاقه دارد در قالب‌های مختلف واکنش نشان می‌دهد، بنیان طرح ابراهیم یک مسئله خائنانه است چرا که قصد دارد روابط را با یک رژیم نسل کش و جنایتکار عادی کند در حالی که جرمی نمانده که اسرائیل مرتکب نشده باشد لذا موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است و این پیمان هیچ تناسبی با آرمان‌های ما ندارد.

عراقچی بیان کرد: دولت فعلی آمریکا نشان داده که همواره مواضع و ادعاهای خود را تغییر می‌دهد، در طرح ترامپ مسائل خوبی بیان شده اما واقعاً جای تردید جدی وجود دارد چرا که بنده با هر مقام خارجی که صحبت می‌کنم اعتقاد دارند که تردید در اجرای ادامه این توافق وجود دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان درباره فعال شدن مکانیسم ماشه تاکید کرد: ما همواره گفته‌ایم که توافق جامع را قبول نداریم، ما فقط درباره موضوع هسته‌ای مذاکره کرده و اگر لازم باشد در آینده مذاکره خواهیم کرد. بنابراین اظهارات غربی‌ها را درباره توافق جامع درک نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: سه کشور اروپایی یک دلیل بیاورند که چرا ما باید اصلاً مجدداً با آنها پای میز مذاکره بنشینیم؟ آنها پس از خروج آمریکا از برجام به تعهدات خود عمل نکردند. اکنون نیز مکانیسم ماشه که آخرین ابزار آنها بود را علیه ما به کار گرفتند و دیگر هیچ حربه‌ای ندارند که بخواهند علیه ما استفاده کنند.

در بحث هسته‌ای فعلاً به دنبال هیچ مذاکره‌ای نیستیم

عراقچی بیان کرد: ما هیچ زمینه‌ای برای مذاکره با سه کشور اروپایی نمی‌بینیم در بحث هسته‌ای نیز فعلاً به دنبال هیچ مذاکره‌ای نیستیم، درباره آمریکا اگر مذاکره را با دیکته کردن اشتباه نمی‌گیرند آن را انجام خواهیم داد و این موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران بوده است اما اکنون به دلیل مسائلی که در نیویورک اتفاق افتاد زمینه‌ای برای مذاکره نمی‌بینیم مگر طرح خاصی ارائه شود که آن را بررسی می‌کنیم.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: اگر قرار باشد که اسنپ بک را کنار بگذارند و آن را لغو کنند آن زمان درخواست‌های مذاکره قابل بررسی است، این آقای ویتکاف بود که پیام داد که آماده است رو در رو با ایران مذاکره کند و پاسخ ما این بود که جمهوری اسلامی مانند گذشته آمادگی دارد به شرط اینکه سه کشور اروپایی نیز ملحق شود و ایشان بود که این مسئله را نپذیرفت و حاضر نشد در این جمع حضور پیدا کند پس همان بهتر در مذاکره‌ای که قرار باشد چیزی را به ما تحمیل کند نباشد.

عراقچی گفت: علت اینکه گفتیم حاضریم در این جلسه شرکت کنیم این بود که ثابت کنیم حتی مذاکره مستقیم نیز راهگشا نیست، آقای ویتکاف در همان مذاکره مستقیم نیز قصد داشت که مسائل مطلوب خود را تحمیل کند و اروپایی‌ها نیز با وجود اینکه پیشنهاد ایران را منطقی تلقی کردند اما اسنپ بک را علیه ایران فعال کردند بنابراین ما همه راه‌های موجود را برای فعال نشدن مکانیسم ماشه طی کردیم تا حق مردم ادا شود اکنون غرب هیچ بهانه‌ای ندارد که بخواهد بگوید ما کوتاهی کرده ایم.

وی ادامه داد: در جریان حمله اسرائیل به ایران نیز همه جهان دیدند که ایران پای میز مذاکره آمد و اهل گفتگو بود اما آنها بودند که از زیاده خواهی‌های خود کوتاه نیامدند، اروپایی‌ها که ثابت شده هیچ اختیاری از خودشان ندارند،آمریکایی‌ها اما اگر بخواهند مجدد به مذاکرات برگردند اگر پیشنهاد متوازنی بدهند و اصل احترام را رعایت کنند آن را بررسی خواهیم کرد.

از حق غنی سازی کوتاه نمی‌آییم

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما از حق غنی‌سازی کوتاه نمی‌آییم،اما اگر بخواهند که درباره آن شفاف سازی و ایجاد اعتماد کنیم آمادگی داریم، طرف مقابل به حق ما احترام بگذارد تا ما همکاری کنیم آنها نیز باید اعتمادسازی کنند و تحریم‌های ظالمانه را کنار بگذارند.

همکاری با آژانس قطع شده است؟

عراقچی بیان کرد: با اقدام کشورهای اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل توافق کارایی خود را از دست داده است،توافق قاهره نیز به دلیل نداشتن کارایی تعلیق شده است و همکاری با آژانس صورت نمی‌گیرد مگر در قالب قانون مجلس شورای اسلامی. اکنون اگر آژانس درخواستی برای بازرسی از تاسیسات داشته باشد مجلس و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری خواهند کرد به طور مطلق نمی‌گوییم که با آژانس همکاری نمی‌کنیم. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که روابط ما با آژانس قطع شده است درخواست‌های آژانس بررسی خواهد شد اگر منافع ما مرتفع شود شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیم خواهد گرفت.

مذاکره با آمریکا بن‌بست است

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند مذاکره با آمریکا بن‌بست محض است واین مسئله بارها ثابت شده است بنابراین مذاکره با این کشور در چنین شرایطی به بن‌بست می‌رسد تکلیف اروپایی‌ها هم مشخص است و ما هیچ دلیلی برای گفتگو با آنها نداریم.

موضع ایران درباره جزایر سه‌گانه تغییر نکرده و نخواهد کرد

عراقچی درباره اظهارات اخیر پیرامون جزایر ایرانی اظهار کرد: موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مشخص است اما این که اروپایی‌ها نیز در این باره و اشغال جزایر ایرانی صحبت می‌کنند مورد قبول نیست. جزایر ما تعلق ابدی به ایران دارند و هیچ کسی نمی‌تواند درباره خاک ایران کوچک‌ترین تعرضی انجام دهد و ما این مسئله را به همه کشورهای اروپایی و منطقه گفته‌ایم.

وزیر امور خارجه بیان کرد: ما درباره خسارات تجاوز رژیم صهیونیستی در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه به کشورمان در حال جمع آوری مستندات هستیم بنابراین کار کمی زمانبر است و باید در دادگاه‌های بین‌المللی اقامه دعوی کنیم.

وی ادامه داد: چند شب پیش یک تماس تلفنی بین نتانیاهو و آقای پوتین صورت گرفته و صبح روز بعد روسیه سفیر ما را دعوت کرد و بعضی مطالب را بیان کرد که نتانیاهو قصد جنگ مجدد با ایران را ندارد پوتین نیز همین را علنی کرد ما با شنیدن این خبر هیچ تغییری در رویکرد خود نداده‌ایم و در آمادگی کامل قرار داریم چرا که احتمال فریب بسیار بالا است. اینکه رژیم صهیونیستی توان حمله به ایران را ندارد یک واقعیتی است که باید قبول کند. من فکر می‌کنم تجربه جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

جنگ ۱۲ روزه تجربه‌ای سخت برای اسرائیل

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: معتقدم که جنگ ۱۲ روزه تجربه سختی برای اسرائیل بود فکر می‌کنم فضاسازی که در روزهای اخیر صورت گرفت بیشتر یک جنگ روانی بود تا واقعی،نیروهای مسلح ما هیچ کاری با این فضا ندارند و در آمادگی کامل به سر می‌برند. البته یک جنگ روانی دیگر در جامعه وجود دارد که دل مردم را خالی کنند و همه این حرف‌ها بر اساس دروغ است بنابراین نباید فریب جنگ روانی دشمن را چه در حوزه سیاسی و چه اقتصادی بخوریم.

عراقچی تصریح کرد: با مکانیسم ماشه اتفاق خاصی نیفتاده و همه تحریم‌هایی که قرار بود انجام شود از قبل نیز وجود داشت،پس از مردم می‌خواهیم که در همه حوزه‌ها مراقب جنگ روانی باشند.

عراقچی تصریح کرد: بله ادعای روس‌ها درباره ارسال پیام از سوی رژیم صهیونیستی به آقای پوتین مبنی بر عدم تمایل به درگیری با ایران را تأیید می‌کنم . بعد از این مکالمه پیام به سفیر ما در روسیه منتقل شده است. این خبر تغییری در ارزیابی ما نداشت. امکان فریبکاری از جانب رژیم بسیار زیاد است.

وزیر امور خارجه در ادامه گفت : ما درخصوص حمایت اروپایی‌ها از بیانیه شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر نقض حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تذکرات جدی داده ایم. بعضی از کشورها مانند فرانسه و آلمان موضع خودشان را پس گرفتند. بسیاری از کشورهای اروپایی حتی بیانیه و عذرخواهی کردند. عباراتی مانند اینکه «۲۰ بار فیدان تماس گرفت ولی عراقچی پاسخ نداد» کذب و فریب هستند.

وی درباره احتمال درگیری مجدد نیز اضافه کرد: جنگ روانی بیشتر از جنگ واقعی وجود دارد. یک تلاش سیستماتیک برای خالی کردن دل مردم وجود دارد.

موضع ایران در مناقشه پاکستان و افغانستان، دعوت به خویشتنداری است

وزیر امور خارجه کشورمان درباره درگیری پاکستان و افغانستان نیز بیان کرد: موضع ما درباره مناقشه پاکستان و افغانستان، دعوت به خویشتنداری است. ما با هر دو کشور افغانستان و پاکستان روابط خوبی داریم. با کشور پاکستان روابط به مراتب بهتری را دارا هستیم. با وزیر خارجه پاکستان گفتگویی داشتم که بنده را در جریان جزئیات اتفاقات قرار دادند. تصمیم گرفته شد که نمایندگان ایران و پاکستان درباره افغانستان با یکدیگر تبادل نظر کنند.