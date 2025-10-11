وزیر فرهنگ با بیان اینکه روابط ملت‌های ایران و ترکیه قدیمی و تاریخی است، گفت: دو دولت نیز روابط خوب و مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف داشته و دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی در دیدار شنبه ۱۹ مهر با حجابی کرلانقیچ سفیر ترکیه در تهران گفت: روابط ملت‌های ایران و ترکیه قدیمی و تاریخی است، دو دولت نیز روابط خوب و مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف داشته و دارند. انشاالله سال ۲۰۲۵ را با برنامه‌هایِ با کیفیت فرهنگی در ایران و ترکیه به سرانجام برسانیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سازمان کنفرانس اسلامی امسال را به عنوان هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) اعلام کرده است و در همین راستا مراسم‌ مختلفی در کشورهای اسلامی در حال تدارک است؛ ما نیز می‌توانیم برنامه‌های مشترکی در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.

وی افزود: اگر امسال جشنواره مشترک پیامبر رحمت (ص) را با همکاری یکدیگر برگزار کنیم می‌توانیم ذیل حوزه‌های مختلف در سال منتسب به پیامبر گرامی اسلام (ص) به ایفای نقش بپردازیم. به واسطه فیلم، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، تواشیح و سرودهای مذهبی می‌توان به ساحت نورانی پیامبر اسلام (ص) عرض ادب کرد.

همکاری‌های رسانه‌ای دو کشور را می‌توان‌ تقویت کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همکاری‌های رسانه‌ای دو کشور را می‌توان‌ تقویت کرد؛ رسانه‌های غربی با تصویرسازیِ رسانه‌ای گاهی اوقات مناسبات کشورهای همسایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این قسمت هم‌ پیشنهادهای مختلفی وجود دارد، از جمله افزایش مراودات هیات‌های رسانه‌ای یکی از مسائلی است که در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد.

صالحی در ادامه گریزی هم به همکاری‌های سینمایی زد و تصریح کرد: در حوزه سینما تولیدات مشترک خوبی مثل«مست عشق» و «درخت گردو» داشته‌ایم، ادامه این‌ نوع همکاری‌ها می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در جشنواره‌هایی که در دو کشور برگزار می‌شود نیز حضور مطلوبی داشته‌ایم مثلا رئیس هیات داوران جشنواره جهانی فیلم‌ فجر از فیلم سازان برجسته ترکیه هستند، البته برای افزایش این مراودات، تفاهم‌نامه میان نهادهای مرتبط با سینما در ایران و ترکیه می‌تواند چشم‌انداز همکاری‌های سینمایی را روشن‌تر کند.

صالحی با بیان اینکه در حوزه کتاب همکاری‌های زیادی با هم می‌توانیم داشته باشیم تصریح کرد: حضور در نمایشگاه‌های کتاب دو کشور هم اقدام‌ مثبت دیگری در این مسیر محسوب می‌شود.

باید از نظر فرهنگی به تعمیق روابط دو کشور کمک کنیم

حجابی کرلانقیچ سفیر ترکیه در تهران نیز در این دیدار گفت: جنگی که به ایران تحمیل شد برنامه‌های سال فرهنگی ایران و ترکیه را قدری به تاخیر انداخت ولی انشاالله با اقداماتی که انجام می‌دهیم این عقب ماندگی را جبران کنیم. باید از نظر فرهنگی به تعمیق روابط دو کشور کمک کنیم چراکه میوه آن را می‌توان در اقتصاد و سیاست چید.

افزایش فعالیت‌های فرهنگی در شهرهای خواهر خوانده و فعالیت‌های مشترک فرهنگی نیز در این دیدار مورد بحث قرار گرفت.

