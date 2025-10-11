جایگاه اشتغال لرستان در کشور پایین است

استاندار لرستان با اشاره به وجود ظرفیت‌های فراوان در این استان گفت: با وجود منابع طبیعی، معدنی و تاریخی ارزشمند، شاخص‌های توسعه در لرستان مطلوب نیست و جایگاه اشتغال آن نسبت به سایر استان‌های کشور در سطح پایینی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده، شاخص‌های توسعه در لرستان قابل قبول نیست و در زمینه اشتغال جایگاه مناسبی در کشور نداریم.

او با اشاره به توانمندی‌های استان افزود: لرستان ۱۲.۵ درصد از آب‌های کشور را داراست، ۸۰ درصد اراضی آن مستعد کشاورزی است و ۱۸ نوع ماده معدنی ارزشمند در آن شناسایی شده است. همچنین منطقه ویژه اقتصادی بروجرد و خرم‌آباد و شهرک‌های صنعتی مجهز، زیرساخت‌های مهمی برای رشد صنعتی و اشتغال محسوب می‌شوند.

استاندار لرستان حوزه گردشگری را یکی از پایه‌های توسعه پایدار استان دانست و گفت: لرستان با دارا بودن پنج هزار اثر تاریخی و طبیعی، که دو هزار و ششصد اثر آن ثبت ملی شده، رتبه اول کشور را دارد. ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد توسط یونسکو با قدمت ۶۵ هزار سال، نشان‌دهنده اصالت تاریخی این منطقه است و می‌تواند محور جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی قرار گیرد.

شاهرخی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در استان گفت: در یک سال گذشته، با بیش از هزار ساعت کار کارشناسی، برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای توسعه لرستان تدوین شده است. این برنامه شامل پروژه‌های شهرستانی، نقش‌آفرینی دستگاه‌های اجرایی و شاخص‌های کمی قابل ارزیابی است.

وی افزود: در این برنامه، نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها پیش‌بینی شده و تلاش داریم با جلب اعتبارات دولتی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روند توسعه استان را سرعت بخشیم.

 

برچسب ها: اشتغال ، سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
استاندار اردبیل؛
شهرک خصوصی جدید با محوریت روغن‌کشی در اردبیل ایجاد می شود
گلايه‌های سرمايه‌گذار پروژه سقزچی نير از سنگ‌اندازی برخی مسئولان/ حاضر به مناظره هستم
اشتغال ۷۰۰ نفر در فاز۲ پالایشگاه آبادان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به لرستان می‌آیند / تسهیلات ویژه در راه است
لرستان ۱۲ پله در شاخص کسب و کار ارتقا یافت
خرم‌آباد چشم‌انتظار صدای سوت قطار؛ وعده دولت برای تسریع پروژه
سفرهای جاده‌های لرستان در سراشیبی کاهش
فولاد ازنا و صدر فولاد؛ زخم‌هایی که هنوز بر پیکر اقتصاد لرستان باقی است
کمک‌های مردمی به بهزیستی لرستان ۴۷ درصد افزایش یافت
۵۴ هزار تن گندم، ۳۸۰۰ تن کلزا؛ خرید تضمینی محصولات کشاورزی لرستان ادامه دارد
پلدختر در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی
بلوط‌های زاگرس زیر چتر حفاظت؛ جمع‌آوری زغال‌های غیرمجاز در خرم‌آباد
۱۴ هزار هکتار باغ گردو؛ سرمایه سبز لرستان
آخرین اخبار
جایگاه اشتغال لرستان در کشور پایین است
پلدختر در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی
۱۴ هزار هکتار باغ گردو؛ سرمایه سبز لرستان
بلوط‌های زاگرس زیر چتر حفاظت؛ جمع‌آوری زغال‌های غیرمجاز در خرم‌آباد
۵۴ هزار تن گندم، ۳۸۰۰ تن کلزا؛ خرید تضمینی محصولات کشاورزی لرستان ادامه دارد
فولاد ازنا و صدر فولاد؛ زخم‌هایی که هنوز بر پیکر اقتصاد لرستان باقی است
کمک‌های مردمی به بهزیستی لرستان ۴۷ درصد افزایش یافت
سفرهای جاده‌های لرستان در سراشیبی کاهش
خرم‌آباد چشم‌انتظار صدای سوت قطار؛ وعده دولت برای تسریع پروژه
لرستان ۱۲ پله در شاخص کسب و کار ارتقا یافت
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به لرستان می‌آیند / تسهیلات ویژه در راه است
از افتتاح باشکوه تا دیوار ناتمام؛ بحران ساده‌ای که چند سال طول کشید