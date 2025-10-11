جایگاه اشتغال لرستان در کشور پایین است

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان اظهار کرد: با وجود ظرفیتهای گسترده، شاخصهای توسعه در لرستان قابل قبول نیست و در زمینه اشتغال جایگاه مناسبی در کشور نداریم.
او با اشاره به توانمندیهای استان افزود: لرستان ۱۲.۵ درصد از آبهای کشور را داراست، ۸۰ درصد اراضی آن مستعد کشاورزی است و ۱۸ نوع ماده معدنی ارزشمند در آن شناسایی شده است. همچنین منطقه ویژه اقتصادی بروجرد و خرمآباد و شهرکهای صنعتی مجهز، زیرساختهای مهمی برای رشد صنعتی و اشتغال محسوب میشوند.
استاندار لرستان حوزه گردشگری را یکی از پایههای توسعه پایدار استان دانست و گفت: لرستان با دارا بودن پنج هزار اثر تاریخی و طبیعی، که دو هزار و ششصد اثر آن ثبت ملی شده، رتبه اول کشور را دارد. ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد توسط یونسکو با قدمت ۶۵ هزار سال، نشاندهنده اصالت تاریخی این منطقه است و میتواند محور جذب سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی قرار گیرد.
شاهرخی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در استان گفت: در یک سال گذشته، با بیش از هزار ساعت کار کارشناسی، برنامهای جامع و عملیاتی برای توسعه لرستان تدوین شده است. این برنامه شامل پروژههای شهرستانی، نقشآفرینی دستگاههای اجرایی و شاخصهای کمی قابل ارزیابی است.
وی افزود: در این برنامه، نظارت مستمر بر اجرای پروژهها پیشبینی شده و تلاش داریم با جلب اعتبارات دولتی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، روند توسعه استان را سرعت بخشیم.