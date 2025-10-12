فرودگاه شهدای خرم‌آباد با کاهش چشمگیر پروازها و محدود شدن مقاصد، به یکی از دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی لرستان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- فرودگاه شهدای خرم‌آباد، یکی از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های کشور که از سال ۱۳۰۷ فعالیت خود را آغاز کرده، طی ماه‌های اخیر با کاهش قابل توجه پروازهای داخلی روبه‌رو شده است.

این کاهش برنامه پروازی نه تنها دسترسی مردم به مقاصد مختلف را محدود کرده، بلکه باعث افزایش قیمت بلیت و دشواری رفت‌وآمد شده است.

 در حالی که استان‌های همجوار همچون کردستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری با پیگیری مستقیم نمایندگان خود توانسته‌اند مسیرهای جدید پروازی برقرار کنند، مردم لرستان هنوز از وضعیت فرودگاه خود نگران هستند.

پروازهای فرودگاه خرم‌آباد طی ماه‌های اخیر محدود شده و این امر تهدیدی برای جایگاه استان در شبکه هوایی کشور به حساب می‌آید.

کاهش پروازها علاوه بر پیامدهای حمل‌ونقلی، اثرات اقتصادی قابل توجهی داشته و فرصت‌های توسعه‌ای را محدود کرده است.

برای نخستین بار امسال، پرواز مستقیم خرم‌آباد به مکه برقرار شد؛ اقدامی که به‌عنوان دستاورد مدیریتی مطرح شد اما کاهش پروازهای داخلی، این موفقیت را در نگاه مردم کمرنگ کرده است.

قول استاندار؛ ایرلاین اختصاصی برای لرستان

سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در گفت‌وگویی که در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ انجام شد، درباره وضعیت فرودگاه اظهار داشت:فرودگاه شهدای خرم‌آباد با هزینه یک همت (هزار میلیارد تومان) به‌روزرسانی شده و ظرفیت لازم برای برقراری پروازهای متعدد داخلی و خارجی را دارد. ایرلاین اختصاصی برای لرستان در حال پیگیری است و وزیر راه و شهرسازی نیز دستورات لازم را صادر کرده است.

استاندار تأکید کرد که از نظر زیرساختی فرودگاه خرم‌آباد آماده است و اخبار خوشایندی از افزایش پروازها به زودی اعلام خواهد شد.

مطالبه عمومی و نقش نمایندگان

مردم لرستان انتظار دارند نمایندگان خرم‌آباد، رضا سپهوند و هادی هاشمی‌نیا، گزارشی شفاف از اقدامات خود برای بهبود وضعیت فرودگاه ارائه دهند. این گزارش باید شامل مکاتبات، جلسات و برنامه‌های انجام‌شده برای جذب ایرلاین‌ها و افزایش مسیرهای پروازی باشد.

تاکنون استان‌های هم‌سطح با استفاده از ظرفیت نمایندگان خود توانسته‌اند مسیرهای جدید برقرار کنند؛ اما استمرار سکوت نمایندگان خرم‌آباد، باعث نگرانی مردم درباره توسعه و آینده فرودگاه شده است.

کاهش پروازهای فرودگاه شهدای خرم‌آباد تنها یک مسئله حمل‌ونقلی نیست، بلکه چالشی اقتصادی و اجتماعی است که نیازمند پیگیری جدی و مداوم نمایندگان و مسئولان است. توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ایرلاین اختصاصی برای استان می‌تواند به بازگشت پروازها، کاهش قیمت بلیت و ارتقای جایگاه لرستان در شبکه هوایی کشور منجر شود.

 

برچسب ها: فرودگاه ، پرواز
خبرهای مرتبط
برنامه پرواز‌های فرودگاه خرم‌آباد تا جمعه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۶
تعدادی از پروازهای فرودگاه بیرجند لغو شد
شرکت فرودگاه ها اعلام کرد:
جابه جایی بیش از ۴ میلیون مسافر در فرودگاه‎های کشور در اسفند ۹۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از تصرف غیرمجاز تا امنیت مالکیت؛ تثبیت ۶ هزار هکتار زمین در لرستان
زندگی در ارقام؛ ۵۸ تولد، ۳۰ فوت، ۳۶ ازدواج و ۱۱ طلاق در روز در لرستان
قرارگاه ملی و استانی مسجد آغاز به کار کرد
کندی در پرداخت تسهیلات، ترمز ساخت‌وساز در لرستان را کشید
روستایی زیر سایه‌ی آبشار؛ صدای رونق از دل طبیعت
وارک؛ نگین پلکانی لرستان در دل جنگل‌های بکر
عدالت آموزشی با ۲۴۰۷ پروژه مدرسه‌سازی در لرستان
آخرین اخبار
روستایی زیر سایه‌ی آبشار؛ صدای رونق از دل طبیعت
وارک؛ نگین پلکانی لرستان در دل جنگل‌های بکر
کندی در پرداخت تسهیلات، ترمز ساخت‌وساز در لرستان را کشید
قرارگاه ملی و استانی مسجد آغاز به کار کرد
از تصرف غیرمجاز تا امنیت مالکیت؛ تثبیت ۶ هزار هکتار زمین در لرستان
عدالت آموزشی با ۲۴۰۷ پروژه مدرسه‌سازی در لرستان
زندگی در ارقام؛ ۵۸ تولد، ۳۰ فوت، ۳۶ ازدواج و ۱۱ طلاق در روز در لرستان
دو ماه تا پاکسازی انبارهای اموال تملیکی لرستان از کالاهای بلاتکلیف
جمع‌آوری ۱۷۰ مدرسه کانکسی در لرستان
ونیز ایران در انتظار نوسازی
کاهش پروازها در خرم‌آباد؛ مطالبه عمومی بی‌پاسخ مانده است
طلای سبز لرستان؛ ظرفیت طبیعی برای تولید و اشتغال
ماشین‌سازی لرستان تا دیروز امید کارگران، امروز در انتظار اعتبار برای زنده ماندن