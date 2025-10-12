سخنگوی حماس حادثه جان باختن سه دیپلمات قطری در تصادف رانندگی در مصر را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جنبش فلسطینی حماس مرگ سه دیپلمات در تصادف رانندگی در مصر را به قطر تسلیت گفت.

عزت الرشق، سخنگوی رسمی حماس در کانال تلگرام خود گفت: «ما مراتب تسلیت صمیمانه خود را به امیر، دولت و کل ملت قطر و خانواده‌های کسانی که در این حادثه غم‌انگیز جان باختند، ابراز می‌کنیم.» وی افزود: حماس برای همه قربانیان آرزوی بهبودی سریع دارد.

تلویزیون العربیه پیش از این گزارش داده بود که دستکم سه دیپلمات که عضو هیئت قطر در مذاکرات حل و فصل مناقشه در نوار غزه بودند، در یک تصادف رانندگی در نزدیکی شهر شرم الشیخ مصر جان باختند.

این کانال تلویزیونی ابتدا گزارش داد که خودروی هیئت قطری در مجاورت مرکز کنفرانس در شرم الشیخ دچار تصادف رانندگی شده است، اما بعداً اعلام کرد که این تصادف رانندگی در ۵۰ کیلومتری شهر و در مسیر قاهره رخ داده است. سه دیپلمات جان باختند و دو نفر دیگر زخمی شدند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

پورتال اطلاعاتی مصراوی نیز گزارش داد که این خودرو در کاروان همراهان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، که به عنوان میانجی در مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس شرکت کرده بود، بوده است.

منبع: تاس

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
قطعاً پای اسرائیل در میان هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
نخست وزیر قطر کشته نشد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
علت حادثه باید دقیقا مشخص بشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حميد
۰۹:۲۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اصلا فكر نكنيد كه كار ((رژيم كودك كش)) هستش . چونكه اونا با آدم بزرگا كاري ندارند .
۰
۶
پاسخ دادن
