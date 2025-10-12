معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ما یک سری صندلی در دانشگاه‌ها داریم که متقاضی برای آن زیاد است؛ بنابراین تا زمانی که جایگزین مناسبی پیدا نشود کنکور حذف نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم به سیاست وزارت علوم برای حذف کنکور اشاره کرد و گفت: حدف کامل کنکور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ اینکه به هر حال برگزاری کنکور به شکل کنونی دارای مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌هایی است تردیدی وجود ندارد؛ چرا که برگزاری آزمون در یک زمان کوتاه ممکن است نتواند به شکل کامل و جامع ملاک خوبی برای ارزشیابی باشد؛ ضمن اینکه شرایط نامناسبی نظیر استرس و اضطراب را برای داوطلبان ایجاد می‌کند که داوطلب نمی‌تواند به خوبی عملکرد علمی خود را نشان دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر باید این واقعیت را بپذیریم که ما یک سری صندلی و رشته‌هایی در دانشگاه‌ها داریم که متقاضی برای ورود به این عرصه زیاد است. ما برای اینکه این صندلی‌ها را با رعایت عدالت توزیع کنیم، ناچاریم ابزاری را برای سنجش داشته باشیم در حال حاضر چاره‌ای جز برگزاری کنکور نداریم.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر جایگزینی برای کنکور نداریم، گفت: تعریف جایگزین برای کنکور باید به شکلی باشد که علاوه بر اینکه چالش‌های فعلی آزمون سراسری را رفع می‌کند بتواند عدالت آموزشی را نیز محقق نماید.

واحدی خاطرنشان کرد: تا زمانی که راهکار مناسبی برای سنجش داوطلبان در سجش صندلی‌های پرتقاضا نداشته باشیم، کنکور حذف نخواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از صندلی‌های دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون پر می‌شود. در واقع کنکور برای درصد محدودی از دانشگاه‌ها و رشته‌های مشخص برگزار می‌شود. ما نیز نیازی برای سنجش این داوطلبان داشته باشیم.

منبع: ایسنا

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
وقتی بهترین صندلیهای دانشگاه را به سهمیه ها و خواص و فرزندان هیئت علمی میدهید ، پس احتیاجی به کنکور و آزمون نیست‌.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
عدالت آموزشی کی برقرار می شود؟؟ چرا عده ای باید بروند دولتی درس بخونن و عده ای هم شهریه بدهند؟؟ چرا عده ای همیشه موفق هستند و عده ای نه؟؟
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
نصف صندلی هارو سهمیه ای ها پر میکنن و نصف دیگه رو هم دارین میفروشین به برادران و خواهران عراقی و برا مردم عادی چی میذارین دیگه ؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
الان وقت باز کردن سهام عدالت استانی یا واریز سهام شرکت های سهام عدالت در پرتفوی مردم است . تصمیم را زودتر بگیرید جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید . اقتصاد مردم را با دلار و رسانه هاشان به گروگان گرفته اند تا آقازاده های فاسدشان اروپا گردی کنند ، دلار و یورو را از مبادلات با غیراروپا حذف کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اون رشته هایی ک متقاضیان زیادی داره

لطفا مصاحبه در نظر بگیرین

مثلا مشاغل حساس مثل پزشکی
نباید بخاطر پول ، دلار ، ... باشه

انسانیت و شرافت مهمتره

ابوعلی سینا کل زندگی شو تو راه پزشکی گذاشت

تو ایران هم پزشک میشه تاجر واردکننده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
مصاحبه داربشه اون وقت درست میشه ؟
United Arab Emirates
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اصلش اینکه که مافیا کنکور اجازه نمیدهد که همچین کاری کنید
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
برو غرب گدای پولدار ، حذف کنکور برا پولدارا بهشته
