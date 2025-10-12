مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: در نیمه نخست سال با ارائه خدمات فرودگاهی، ۱۶ میلیون و ۸۷۵ هزار و۲۰۳ مسافر در ۶۱ فرودگاه (مالکیتی و غیرمالکیتی) اعزام و پذیرش شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، "محمد امیرانی" با اشاره به بسته شدن آسمان ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تبعات آن در برخی فرودگاه‌ها نظیر تبریز و اصفهان و همچنین محدودیت‌های پروازی که پس از آن بر اساس ملاحظات امنیتی بر آسمان کشور حاکم بود، گفت: با وجود این شرایط، پس از بازگشایی آسمان ایران بر روی پرواز‌ها که ابتدا در نیمه شرقی و پس از آن در بقیه نقاط اتفاق افتاد، به تدریج شاهد بازگشت تعداد پرواز‌ها به روال سابق بودیم.

امیرانی در ادامه به تشریح عملکرد فرودگاه‌های کشور در بخش اعزام و پذیرش مسافر و نشست و برخاست هواپیما در ۶ ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: در این بازه زمانی در مجموع ۱۵۲ هزار و ۳۱۳ فروند هواپیما در این فرودگاه‌ها نشست و برخاست کردند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران یادآورشد: آمار‌ها نشان می‌دهد که در۶ ماهه نخست سال جاری ۱۶۳ هزار و ۸۸۶ تن بار همراه مسافر و محموله‌های پستی نیز در این ۶۱ فرودگاه جابه‌جا شده است.

نشست و برخاست ۱۳۴ هزار و ۱۷۵ فروند هواپیما در فرودگاه‌های تحت مالکیت

امیرانی با بیان اینکه در این مدت در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ۱۳۴ هزار و ۱۷۵ فروند هواپیمای مسافری نشست و برخاست کرده‌اند، اظهار داشت: در مدت یاد شده در مجموع ۱۴ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۸۰۵ مسافر در این فرودگاه‌ها اعزام و پذیرش شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۴۳ هزار و ۲۸۵ تن بار نیز همراه مسافر و محموله‌های پستی در ۴۹ فرودگاه تحت مالکیت این شرکت جابه جا شدند.

امیرانی با بیان اینکه تمام تلاش همکاران ما در فرودگاه‌ها کشور ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و مسافران فرودگاه‌ها است، گفت: همکاران ما در فرودگاه‌های کشور همواره در تلاشند که همه پرواز‌های مسافری با رعایت کامل مسایل ایمنی و راحتی رفاه حال مسافران به موقع انجام شود.

تردد ۵ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۸۴۴ نفر مسافر در مهرآباد/نخستین فرودگاه پرتردد کشور

معاون وزیر راه وشهرسازی به عملکرد فرودگاه مهرآباد به عنوان نخستین فرودگاه پرتردد کشور اشاره کرد و افزود: در این مدت در فرودگاه مهرآباد ۴۷ هزار و ۸۶ فروند هواپیمای مسافری نشست و برخاست کردند و در مجموع ۵ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۸۴۴ مسافر در فرودگاه مهرآباد اعزام و پذیرش شدند.

امیرانی با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری فرودگاه بین المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد کشور شاهد انجام ۳۰ هزار و ۲۸۳ فروند نشست و برخاست بود، گفت: در مدت یاد شده در مجموع ۳ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۳۴۷ مسافر در این فرودگاه تردد کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی به میزان نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به عنوان سومین فرودگاه پرتردد کشور اشاره کرد و یادآورشد: در مدت یاد شده ۱۰ هزار و ۲۳۸ فروند نشست و برخاست هواپیمای مسافری در این فرودگاه انجام شده و در مجموع یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۱۲۷ مسافر نیز از این فرودگاه جابجا شدند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیان کرد: در این بازه زمانی فرودگاه‌های اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و کرمان به ترتیب شاهد انجام ۶۵۵۶، ۵۶۳۹، ۵۲۰۸، ۴۷۲۸ و ۳۰۳۰ فروند نشست و برخاست هواپیما‌های مسافری بوده است.

