حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۷.۹۰ میلیارد متر مکعب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی جدید تا ۱۹ مهرماه معادل ۰.۵۴ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۰.۹۹ میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۴۵ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی جدید تا ۱۹ مهرماه ۱.۳۱ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته با ۳۱ درصد کاهش مواجه شده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۷.۹۰ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد اعلام شده است.

هفت سد درصد پرشدگی زیر پنج درصد دارند.

حجم پرشدگی سد‌های کشور

همچنین گفتنی است، بنابر بر جدول‌های منتشر شده ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۱.۶ میلیمتر بوده است این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ۳.۹  میلیمتر بوده و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۳.۶ میلیمتر را نشان میدهد.

