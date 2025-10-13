باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - با توجه به آنکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوار‌هایی که سرانه درآمد بیش از ۱۰ میلیون تومان دارند حذف خواهد شد، که در این طرح حدود یک میلیون خانوار در دهک‌های پردرآمد (۸ تا ۱۰) مشمول حذف این یارانه می‌شوند که این طرح با هدف از این تصمیم، آزادسازی منابع و اختصاص آن به دهک‌های پایین‌تر و اقشار نیازمند است.

به گفته برخی از مسئولان معیار اصلی برای حذف یارانه مرداد ۱۴۰۴، درآمد خانوار پس از کسر هزینه مسکن است. به این ترتیب، بخش مهمی از منابعی که تاکنون به خانوار‌های پردرآمد پرداخت می‌شد، به سمت دهک‌های پایین‌تر هدایت می‌شود.

۹۲ درصد مردم در حال دریافت یارانه هستند

پیش از این حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه ۹۲ درصد مردم در حال دریافت یارانه هستند، گفت: باید از سیستم حمایت فراگیر باید به سمت سیستم تامین اجتماعی و خدمات‌دهی فراگیر برویم.

وی افزود: سیستم حمایتی باید زمان‌دار باشد و یارانه باید مشروط به چیزی باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام کنند یا اعتیاد کاهش یابد و اگر از فرد واکنش مثبت دید، یارانه پرداخت شود در غیر این صورت نباید ادامه‌دار شود؛ الان مجلس مصوب کرده که در قانون بودجه امسال ۳ دهک حذف شوند که ۱۸ میلیون نفر می‌شود دولت هم در حال اجرای آن است.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد:تا پایان سال بر اساس بررسی‌های وزارت رفاه به این سمت برویم که دهک‌های بالایی که یارانه می‌گیرند، حذف شود اگر جامعه به این بلوغ برسد که در صورت حذف یارانه افراد غیرمشمول، خدمات بهتری دریافت کنند، با دولت همراهی خواهد کرد.

پیامک حذف یارانه به سرپرستان خانوار ارسال می‌شود

خانوار‌هایی که مشمول حذف یارانه نقدی ۱۴۰۴ می‌شوند، پیامکی با این متن دریافت خواهند کرد: «بر اساس مصوبه مجلس و بررسی شاخص‌های بانکی و دارایی، سرانه درآمد خانوار شما بیش از ۱۰ میلیون تومان است؛ بنابراین واجد شرایط دریافت یارانه نیستید.»

براساس این گزارش بسیاری از خانوار‌ها در این شرایط اعلام می‌کنند که اگر بخواهند یارانه فرزند خود که بالای ۱۸ سال است را جدا کنند چه اقداماتی باید انجام دهند که در این راستا طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها سرپرستان خانوار جهت جداسازی اعضای مجرد بالای ۱۸ سال از خانوار به دلیل وسع اقتصادی می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان و سپس ورود به سامانه ncr.ir سازمان ثبت احوال کشور درخواست خود را ثبت کنند.

پس از طی مراحل بررسی در صورتی که وُسع اقتصادی عضو مورد نظر مورد تأیید و یا رد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد نتیجه درخواست توسط سازمان ثبت احوال کشور به سرپرست خانوار پیامک می‌شود.

چنانچه درخواست ثبت شده مورد تأیید باشد سازمان ثبت احوال به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام و برای فرد جدید خانوار تک‌نفره ایجاد شده و در صورتی که در آزمون وُسع مشمول دریافت یارانه باشد یارانه فرد به حساب اعلام شده در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز خواهد شد.

حساب فرزندان خانوار را چگونه می‌شود جدا کرد؟

براساس این گزارش قلی زاده یکی از خانوار‌ها که قصد جداسازی یارانه فرزند خود را دارد گفت: من می‌خواهم حساب یارانه فرزند خود که ۱۸ ساله شده را جدا کنم چراکه پیامک هشدار برای قطعی یارانه آمده است که می‌خواهم با جداسازی هزینه حساب یارانه فرزند خود این مشکل را حل کنم، اما نمی‌دانم به کجا مراجعه کنم.

همچنین یکی دیگر از خانوار‌ها اعلام کرد که فرزند من ازدواج نکرده است اما من قصد دارم که حساب آن را از حساب خانوار جدا کنم که در این راستا از چندین بخش پیگیری کردم، اما به نتیجه مطلوب در این بخش نرسیده‌ام.

دهک بندی یارانه خانوار یکی از روش‌های هدفمندسازی حمایت‌های دولتی است که بر اساس معیار‌های اقتصادی، خانوار‌ها را در ۱۰ گروه درآمدی (دهک ۱ تا ۱۰) طبقه بندی می‌کند. هدف اصلی این سیستم، توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و کمک‌های مالی است تا حمایت‌ها به صورت موثر‌تر به اقشار کم درآمد‌تر برسد. دهک‌های پایین‌تر (۱ تا ۳) معمولا مشمول حمایت‌های بیشتر شده، در حالی که دهک‌های بالاتر (۸ تا ۱۰) ممکن است از دریافت برخی مزایا محروم شوند.

دهک بندی خانوار‌ها به چه شکلی است؟

گفتنی است دهک‌بندی افراد برای پرداخت یارانه‌ها در ایران یک فرآیند پیچیده و چندعاملی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر نهاد‌ها مانند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شود. هدف اصلی این سیستم، شناسایی خانوار‌های نیازمند واقعی و حذف خانوار‌های پردرآمد از دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (مانند یارانه نان و بنزین) است، جمع‌آوری و تجمیع داده‌ها (پایه و اساس دهک‌بندی) دهک‌بندی بر اساس اطلاعات جامع و به‌روز شده‌ای که از طریق سامانه‌های مختلف جمع‌آوری شده، صورت می‌گیرد.

براساس این گزارش این داده‌ها شامل موارد زیر است: اطلاعات هویتی و جمعیتی شامل تعداد اعضای خانوار، وضعیت تأهل، سن و… که از طریق ثبت احوال و سامانه ملی ثبت اطلاعات ایرانیان (مانند کارت ملی هوشمند) استخراج می‌شود.

اطلاعات درآمدی این بخش حیاتی‌ترین قسمت است و شامل اطلاعاتی مانند:حقوق و دستمزد: اطلاعات دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (برای کارمندان، بازنشستگان و مشاغل دارای فیش حقوقی).

سوابق بانکی تراکنش‌های بانکی و اطلاعات حساب‌ها (البته این بخش بسیار حساس است و معمولاً در سطح کلان برای استخراج شاخص‌ها استفاده می‌شود)

مالکیت اموال اطلاعات مربوط به مالکیت املاک (از سازمان ثبت اسناد)، خودرو‌های ثبت شده و سایر دارایی‌های مشهود. اطلاعات شغلی: نوع شغل و صنفی که فرد در آن فعالیت می‌کند

محاسبه شاخص‌های رفاهی (امتیازدهی) پس از جمع‌آوری داده‌ها، مدل‌های آماری و الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای تبدیل این داده‌های خام به یک شاخص رفاهی برای هر خانوار به کار گرفته می‌شود.

شاخص خانوار‌ها برچه اساسی تعیین می‌شود؟

این شاخص‌ها معمولاً شامل موارد زیر هستند:متوسط هزینه ماهانه خانوار: شاید مهم‌ترین معیار، برآورد هزینه زندگی خانوار باشد که تخمینی از مصرف آنها را نشان می‌دهد، درآمد سرانه خانوار: درآمد کل خانوار تقسیم بر تعداد اعضا، دارایی‌ها وزن‌دهی به ارزش خودروها، املاک و حساب‌های بانکی، در این مرحله، به هر خانوار بر اساس این شاخص‌ها یک امتیاز یا رتبه اختصاص داده می‌شود.

گفتنی است سرپرستان خانوار می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کنند. مدارک لازم: شامل مدارک هویتی، مدارک وضعیت، و مدارک سکونت (مانند اجاره‌نامه یا سند مالکیت برای اثبات استقلال) است. موارد خاص: برای جداسازی به دلیل طلاق، باید به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و درخواست داد و سپس حساب بانکی مجزا افتتاح کرد.