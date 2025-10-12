برنامه «با من بگو» که تاکنون به صورت صوتی از رادیو سلامت پخش می‌شد، با هدف ارتقای تاثیرگذاری از امروز به صورت تصویری روی آنتن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «با من بگو» که تاکنون به صورت صوتی از رادیو سلامت پخش می‌شد، با هدف ارتقای تاثیرگذاری و انتقال بهتر فضای امن درمان، از امروز حوالی ساعت ۱۰ به صورت تصویری روی آنتن می‌رود. این اقدام شبکه سلامت، شبیه‌سازی فضای درمانی را به سطحی جدید ارتقاء داده و به مخاطبان اجازه می‌دهد تا در کنار همراهی متخصصان، راهکار‌های حل مشکلات روانی خود را با درک بصری کامل‌تری دنبال کنند.

از صدای آرامش تا تصویر امنیت 

 شبکه رادیویی سلامت در یک اقدام جدید و مهم با هدف ارتقای سلامت روان در زندگی، اعلام کرد که برنامه «با من بگو» را از حالت صوتی به تصویری تغییر داده. این برنامه که پیش از این نیز به دلیل شبیه‌سازی دقیق و حرفه‌ای یک «اتاق درمان رادیویی» مورد استقبال گسترده قرار گرفته بود، حالا با استفاده از قدرت بصری، فضایی امن‌تر و ملموس‌تر برای گفت‌و‌گو و درمان مشکلات روانی فراهم می‌آورد.

هدف اصلی برنامه، همچنان کمک به شنوندگان و بینندگان برای گشودن گره‌های ذهنی و رسیدن به آرامش است. در این فرمت جدید، مخاطبان نه تنها گفتار، بلکه تعاملات، زبان بدن و فضای واقعی مشاوره را نیز مشاهده خواهند کرد که این امر، فرایند انتقال راهکار‌ها و ایجاد تغییر در روایت‌های ذهنی را تسهیل می‌بخشد.

ساختار اصلی «با من بگو» حفظ شده است؛ روان‌درمانگر متخصص با هدایت گفت‌و‌گو و طرح پرسش‌های کلیدی، یک بازیگر در نقش درمانجو را همراهی می‌کند. حال، با اضافه شدن تصویر، این گفت‌و‌گو‌ها بسیار زنده‌تر و واقعی‌تر به نظر خواهند رسید. شنوندگان و بینندگان نیز همچنان فرصت دارند تا سوالات تخصصی خود در حوزه‌های سلامت روان را مطرح کرده و پاسخ‌های کارشناسان را دریافت کنند.

برنامه «با من بگو» کاری از گروه سلامت روان و سلامت معنوی رادیو سلامت است که یکشنبه‌ها حوالی ساعت ۱۰ این بار به صورت صوتی و تصویری، برای شنوندگان و بینندگان پخش می‌شود. تهیه‌کنندگی و نویسندگی این برنامه همچنان بر عهده ملیحه کاظمی است.

برچسب ها: برنامه رادیویی ، برنامه تلویزیونی ، شبکه سلامت ، مشاوره
خبرهای مرتبط
بازخوانی مقاومت فلسطین برای نسل نوجوان در زیتون سرخ
تقدیر نماینده ولی فقیه از برنامه «آبروی کوچه‌ها»
بیانیه شبکه ورزش در پی اظهارات صادق درودگر میهمان تلفنی برنامه دست اول
پخش زنده برنامه «عصر خانواده» از پنج لوکیشن تاریخی شیراز به مناسبت «ایران‌جان و فارس‌ایران»
«خط اول» به دومین فصل خود رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
جزئیات بخش فیلم‌نامه جشنواره شانزدهم عمار اعلام شد
سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید
آخرین اخبار
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید
جزئیات بخش فیلم‌نامه جشنواره شانزدهم عمار اعلام شد
اعلام زمان تشییع پیکر مرحوم کاسبی
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی
نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سکولار در «ملورین»
سریال «موسولینی» در شبکه چهار
بازخوانی مقاومت فلسطین برای نسل نوجوان در زیتون سرخ
قدردانی رئیس فدراسیون والیبال از صدا وسیما در پوشش زنده مسابقات جهانی والیبال
حافظ در چه شیرازی حافظ شد؟
چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن از ۲۶ مهر آغاز می‌شود
بهروز شعیبی: بخش مقاومت به جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد/ اکران آثار فیلمسازان نامدار
حضور «ماهی در قلاب» در دومین جشنواره بین‌المللی «تاج سامان»
تجلیل شبکه تهران از برنامه «سلام تهران»
تقدیر نماینده ولی فقیه از برنامه «آبروی کوچه‌ها»
زندگی رزمندگی منتشر شد
محمد کاسبی درگذشت
پخش تصویری «با من بگو» برای تجربه‌ای عمیق‌تر از مشاوره