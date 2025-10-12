باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «با من بگو» که تاکنون به صورت صوتی از رادیو سلامت پخش می‌شد، با هدف ارتقای تاثیرگذاری و انتقال بهتر فضای امن درمان، از امروز حوالی ساعت ۱۰ به صورت تصویری روی آنتن می‌رود. این اقدام شبکه سلامت، شبیه‌سازی فضای درمانی را به سطحی جدید ارتقاء داده و به مخاطبان اجازه می‌دهد تا در کنار همراهی متخصصان، راهکار‌های حل مشکلات روانی خود را با درک بصری کامل‌تری دنبال کنند.

از صدای آرامش تا تصویر امنیت

شبکه رادیویی سلامت در یک اقدام جدید و مهم با هدف ارتقای سلامت روان در زندگی، اعلام کرد که برنامه «با من بگو» را از حالت صوتی به تصویری تغییر داده. این برنامه که پیش از این نیز به دلیل شبیه‌سازی دقیق و حرفه‌ای یک «اتاق درمان رادیویی» مورد استقبال گسترده قرار گرفته بود، حالا با استفاده از قدرت بصری، فضایی امن‌تر و ملموس‌تر برای گفت‌و‌گو و درمان مشکلات روانی فراهم می‌آورد.

هدف اصلی برنامه، همچنان کمک به شنوندگان و بینندگان برای گشودن گره‌های ذهنی و رسیدن به آرامش است. در این فرمت جدید، مخاطبان نه تنها گفتار، بلکه تعاملات، زبان بدن و فضای واقعی مشاوره را نیز مشاهده خواهند کرد که این امر، فرایند انتقال راهکار‌ها و ایجاد تغییر در روایت‌های ذهنی را تسهیل می‌بخشد.

ساختار اصلی «با من بگو» حفظ شده است؛ روان‌درمانگر متخصص با هدایت گفت‌و‌گو و طرح پرسش‌های کلیدی، یک بازیگر در نقش درمانجو را همراهی می‌کند. حال، با اضافه شدن تصویر، این گفت‌و‌گو‌ها بسیار زنده‌تر و واقعی‌تر به نظر خواهند رسید. شنوندگان و بینندگان نیز همچنان فرصت دارند تا سوالات تخصصی خود در حوزه‌های سلامت روان را مطرح کرده و پاسخ‌های کارشناسان را دریافت کنند.

برنامه «با من بگو» کاری از گروه سلامت روان و سلامت معنوی رادیو سلامت است که یکشنبه‌ها حوالی ساعت ۱۰ این بار به صورت صوتی و تصویری، برای شنوندگان و بینندگان پخش می‌شود. تهیه‌کنندگی و نویسندگی این برنامه همچنان بر عهده ملیحه کاظمی است.