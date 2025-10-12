باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز ۲۰ مهرماه یکصد و بیست و نهمین حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود متقاضیان با واریز یک میلیارد تومان وجه الضمان می‌توانستند در این حراج شرکت کنند.

‌گفتنی است، وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود.

‌معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

پیش از این اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: از ابتدای امسال تاکنون، ۳۱ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۳۴۹ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۳.۴ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.