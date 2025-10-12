امروز ۲۰ مهرماه یکصد و بیست و نهمین حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز ۲۰ مهرماه یکصد و بیست و نهمین حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود متقاضیان با واریز یک میلیارد تومان وجه الضمان می‌توانستند در این حراج شرکت کنند.

‌گفتنی است، وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود.

‌معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

پیش از این اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: از ابتدای امسال تاکنون، ۳۱ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۳۴۹ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۳.۴ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.

برچسب ها: سکه طلا ، مرکز مبادله
خبرهای مرتبط
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
معامله بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم شمش طلا طی هفت‌ماه گذشته در مرکز مبادله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
آخرین اخبار
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد
نقص فنی باز فوکر آسمان را از سر باند بازگرداند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۰ مهر ماه
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
جایگزین دلار در تجارت اعضای بریکس مشخص شد
چابک سازی اقتصاد کشور از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی
قفل سامانه توسعه تجارت برای ترخیص کالا باز شد
قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان
گازبهای پرمصرف‌ها تصاعدی می‌شود
آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رفع شد+عکس
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
تقویت توافقات اقتصادی و دیجتال با مناطق آزاد جهان
افزایش ۱۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در سه میدان کلیدی
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
تمدید رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه از طریق مصالحه ریالی+ فیلم
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود