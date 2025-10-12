باشگاه خبرنگاران جوان - صدا دادن چرخ خودرو هنگام دور زدن، مسئلهای است که بسیاری از رانندگان با آن روبهرو میشوند. این صدا ممکن است به شکل تق تق، جیرجیر یا حتی صدای کشیده شدن فلز شنیده شود. در بیشتر موارد، این نشانهای از وجود ایراد در سیستم تعلیق، فرمان یا چرخهای خودرو است. شناخت دلایل این صدا و نحوه برخورد با آن، نقش مهمی در حفظ ایمنی و پیشگیری از آسیبهای پرهزینه دارد.
صدا دادن چرخ خودرو هنگام دور زدن یا پیچیدن
زمانی که خودرو در حال پیچیدن است، فشار بیشتری به چرخها، مفصلها و سیستم تعلیق وارد میشود. اگر قطعهای در این بخشها دچار خرابی یا فرسودگی باشد، این فشار باعث تولید صداهای خاصی میشود که در شرایط عادی وجود ندارند. صدا دادن چرخ خودرو هنگام دور زدن هشداری است که نباید نادیده گرفته شود، زیرا ممکن است منجر به خرابی جدیتر یا حتی خطر در حین رانندگی شوند.
دلایل فنی یا محیطی بروز مشکل
در ادامه، مهمترین دلایلی که میتوانند باعث صدا دادن چرخ خودرو هنگام دور زدن شوند را بررسی میکنیم:
خرابی مفصل پلوس (CV Joint):
یکی از اصلیترین دلایل صدا دادن چرخ خودرو هنگام دور زدن، خرابی یا پارگی گردگیر پلوس است. مفصل پلوس خارجی هنگام پیچیدن بیشترین فشار را تحمل میکند و در صورت خشک شدن یا آسیب، صدای تق تق تولید میکند. این صدا معمولاً در سرعتهای پایین و پیچیدن کامل فرمان شنیده میشود.
بلبرینگ چرخ فرسوده یا خراب:
بلبرینگها وظیفه چرخش روان چرخ را بر عهده دارند. وقتی خراب میشوند، اصطکاک افزایش یافته و در زمان دور زدن یا حتی حرکت مستقیم، صدای سوت یا وز وز ایجاد میشود. این صدا در پیچها بهوضوح شنیده میشود چون فشار جانبی به چرخ بیشتر است.
سایش بیش از حد لنت ترمز:
یکی از دلایل صدا دادن چرخ خودرو عدم تعویض به موقع لنت ترمز خودور است. وقتی لنتها نازک میشوند یا کاملاً به انتها میرسند، فلز پشت آنها با دیسک تماس پیدا کرده و صدای جیرجیر یا کشیده شدن فلز به گوش میرسد. این صدا ممکن است در هنگام ترمزگیری یا حتی بدون ترمز هم شنیده شود.
نقص در سیستم تعلیق یا فرمان:
کمکفنرهای فرسوده، بوشهای خراب، یا سیبکهای شل میتوانند هنگام دور زدن، بهخصوص روی دستانداز یا پیچ تند، تقه زدن خودرو، تق تق یا حتی جیغمانند تولید کنند.
لاستیکهای نامناسب یا کمباد:
فشار باد نامتوازن، ساییدگی یا پارگی در سطح تایر ممکن است هنگام چرخیدن باعث صداهای غیرعادی یا احساس لرزش شود.
روشهای تشخیص اولیه در خانه یا در حین رانندگی
راهحلها و اقدامات پیشنهادی
در صورت شنیدن صدا از چرخها هنگام دور زدن، اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
در صورتی که ابزار یا تخصص کافی ندارید، از بررسی خودسرانه قطعات خودداری کرده و به تعمیرگاه معتبر مراجعه کنید.
نکاتی برای پیشگیری از تکرار مشکل
برای جلوگیری از بروز دوباره صدا هنگام پیچیدن، رعایت نکات زیر اهمیت دارد:
چه زمانی مراجعه به مکانیک الزامی است؟
اگر هر یک از علائم زیر را مشاهده کردید، مراجعه فوری به مکانیک توصیه میشود:
رانندگی نرم و بدون صدا را تجربه کنید
صدای چرخ خودرو در هنگام دور زدن نهتنها آزاردهنده است، بلکه میتواند نشانه یک نقص مهم در عملکرد خودرو باشد. توجه به این صداها، تشخیص بهموقع و اقدام سریع برای رفع آنها، بهترین راه برای جلوگیری از هزینههای بیشتر و حفظ ایمنی رانندگی است. اگر با چنین مشکلی مواجه شدید، بررسی کامل یا مراجعه به تعمیرگاه معتبر را به تعویق نیندازید.
منبع: همشهری آنلاین