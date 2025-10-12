باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مالمیر مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: هفت نفر از اوایل شهریور امسال تاکنون بر اثر سقوط از درخت گردو جان خود را از دست دادند.

محمد مالمیر اظهار کرد: اولین فوتی همزمان با آغاز فصل برداشت گردو یعنی ۶ شهریور ۱۴۰۴ در شهرستان نهاوند رخ داد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر از هفت متوفی گردو تکانی سه نفر مربوط به تویسرکان، ۲ نفر شهرستان همدان و ۲ نفر در نهاوند است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: فعالیت در ارتفاع از جمله بالای داربست یا بالای درخت برای گردو تکانی خطرآفرین است و تنها راهکار برای پیشگیری از بروز حوادث رعایت نکات ایمنی است.

منبع: ایرنا